Происшествия

РБКРБКВ Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

В Калининграде уволили сотрудников ОВД, в котором задержанный насмерть обварился кипятком

Каскад11:39

Уволены двое сотрудников отдела полиции Калининграда, где погиб задержанный Иван Вшивков

КП - Калининград10:28

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

РИА Новости11:06

Уволили двух полицейских из отдела, где погиб Вшивков

Новый Калининград.Ru10:50

В Калининграде уволили двух полицейских из отдела, где от ожогов погиб мужчина

Калининград.Ru10:29

В Калининграде уволены двое сотрудников отдела полиции, где задержанный обварился кипятком

ТАСС11:24

В Калининграде уволили двоих полицейских отдела на ул. Киевской, где погиб Вшивков

Клопс09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда вчера в 07:31
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 08:11
Космос

Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Популярная механика 22 октября в 10:40
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Технологии

Bethesda ответила на жалобы премиум-подписчиков Fallout 76

REGNUM 14:25
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала, почему не стала сама тренировать дочь

Девочка уверена: она станет такой же крутой фигуристкой, как мама. Надя занимается на катке два раза в день.
7Дней.ру 17:03
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Музыка

Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Взгляд.ру 13:20
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Нант»

В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета 17:20
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Общество

«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами

Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Общество

Бутина села в самолет из Майами в Москву

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Космос

На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния

Ассирийские таблички супоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 18:14
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости 14:33
Общество

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
Вести.Ru 12:30
Армия и оружие

Турция договорилась с Россией о поставках Су-35

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована.
Lenta.ru 11:15
Музыка

Селена Гомес спела про Джастина Бибера

Певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который, по мнению поклонников, посвящен ее расставанию с Джастином Бибером.
Аргументы недели 16:05
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM 10:27
Гаджеты

В России начались продажи Samsung Galaxy Fold

Представители Samsung уверены, что на отечественном рынке спрос на складной смартфон будет одним из самых высоких в мире.
The GEEK 08:17
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 15:51
Общество

Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»

Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
NewInform 07:15
Экономика

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Экономика

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
ещё по теме
Главное