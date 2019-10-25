Происшествия
РБКВ Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
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Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда вчера в 07:31
Космос
Глава NASA сообщил дату высадки на Марс
Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Популярная механика 22 октября в 10:40
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, почему не стала сама тренировать дочь
Девочка уверена: она станет такой же крутой фигуристкой, как мама. Надя занимается на катке два раза в день.
7Дней.ру 17:03
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
РИА Новости 05:29
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Нант»
В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.
Российская газета 17:20
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички супоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 18:14
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости 14:33
Общество
Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли
Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
Вести.Ru 12:30
Армия и оружие
Турция договорилась с Россией о поставках Су-35
В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована.
Lenta.ru 11:15
Музыка
Селена Гомес спела про Джастина Бибера
Певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который, по мнению поклонников, посвящен ее расставанию с Джастином Бибером.
Аргументы недели 16:05
Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy Fold
Представители Samsung уверены, что на отечественном рынке спрос на складной смартфон будет одним из самых высоких в мире.
The GEEK 08:17
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
NewInform 07:15
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
РБК 15:09
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27