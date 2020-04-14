Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов.

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

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