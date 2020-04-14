Коронавирус
REGNUMВ Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов.
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с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается на официальном портале правительства региона.РБК14:53
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В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан
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Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры С 15 апреля столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы.
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В России призвали вернуть продуктовые карточки
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