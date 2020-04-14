Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов.
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с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается
 на официальном портале правительства региона.
РБК14:53

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В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан

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Справки для передвижения в Калининградской области вводятся с 16 апреля

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В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан

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В Калининградской области с 16 апреля вводят справки для передвижения граждан

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В Калининградской области запретили детям младше 14 лет выходить на улицу без родителей

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В Калининграде и области ужесточают контроль за передвижением

РБК Калининград12:04
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Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
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Нарушителям самоизоляции в Подмосковье грозят уголовной ответственностью

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В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
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Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
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Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры С 15 апреля столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы.
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Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

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Интерфакс 14:47
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Общество

Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни

Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты.
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Авто

Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

Компания Hyundai представила в России новую специальную серию кроссоверов Hyundai Tucson WAY с предустановленной платформой «Яндекс.Авто» и голосовым помощником «Алиса».
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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
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В Минздраве предупредили о передаче коронавируса в радиусе 4 метров

От человека к человеку коронавирус может передаваться на расстоянии четырех метров.
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