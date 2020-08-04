Общество
КП - КалининградВ Калининграде за сутки выявлено 4 новых случая коронавируса
В Калининградской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в области по состоянию на вторник, 4 августа, зарегистрировано 2933 случая заболевания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Калининградской области зарегистрировали самый низкий с апреля прирост случаев COVID-19
Калининград.Ruвчера в 03:30
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество
Возле Казанского речного порта появится новая набережная
Kazanfirst.ru 04:49
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Адвокат участника аварии Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что имеет "достоверные сведения" о фальсификации доказательств стороной потерпевших.
NewInform 03:51
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 02:50
Единоборства
Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова
Бой между Родригесом и Магомедшариповым должен был состояться еще в 2018, однако и тогда травма вынудила мексиканца сняться с боя.
Юфсбет 02:47
Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Экономика
Российские покупатели резко активизировались
Восстановление розничных продаж демонстрирует индекс бизнес-активности, который рассчитывает аналитический центр Первого ОФД.
Ведомости вчера в 16:44
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Здоровье
Четыре псковича с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
Четыре псковича с коронавирусом находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.
Псковская Лента Новостей 04:33
Общество
В Петербурге требуют надеть маски на входе в метро
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 11:49 — REGNUM От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро.
REGNUM 04:49
Футбол
Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Армия и оружие
В Белоруссии начались учения ВВС и ПВО ВС республики
В Белоруссии стартовали военные учения с участием ВВС и ПВО вооруженных сил республики.
Военное обозрение 01:01
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Кино
Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
Русская Планета вчера в 18:51
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Финансы
Курсу рубля предсказали новое ослабление
Исходя из текущих цены нефти (43 доллара за баррель Brent) и курса рубля, сальдо счета текущих операций в III квартале вновь окажется вблизи нуля (против 10,5 млрд долларов в III квартале прошлого года) из-за падения физических объемов экспорта нефти и газа - это нивелирует большую часть роста цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
ИА БанкИнформСервис 03:32
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
Здоровье
В Заксобрании Иркутской области рассмотрят законопроект о поддержке медиков
Законодательное собрание иркутского региона рассмотрело законопроект, направленный на всемерную поддержку семей с детьми.
Discover24 03:36
Футбол
ФК «Мордовия» потеряет профессиональный статус и не будет играть в ПФЛ
Левин отметил, что клуб переходит на уровень любителей. В прошлом сезоне футболисты замыкали рейтинг в ПФЛ, занимая 20-е место.
CT news 02:31