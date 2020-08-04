В Калининградской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в области по состоянию на вторник, 4 августа, зарегистрировано 2933 случая заболевания.

В Калининграде за сутки выявлено 4 новых случая коронавируса

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