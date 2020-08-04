Общество
КП - КалининградВ Калининграде за сутки выявлено 4 новых случая коронавируса
В Калининградской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в области по состоянию на вторник, 4 августа, зарегистрировано 2933 случая заболевания.
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В Калининградской области зарегистрировали самый низкий с апреля прирост случаев COVID-19
Калининград.Ruвчера в 03:30
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Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
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Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).
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На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
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Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
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Российская газета 07:12
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
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Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
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Центральным элементом станет большое засохшее дерево, напоминающее ветку, которая пыталась пробиться сквозь стену, но так и не смогла.
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Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
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Хоккей
Календарь на новый сезон КХЛ будет опубликован 7 августа
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представит календарь на сезон-2020/21 7 августа.
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Общество
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
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Коммерсантъ 08:16
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
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Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Общество
Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты
На YouTube-канале Harry Potter With Guns опубликовали трейлер первого фильма о Гарри Поттере, но с существенными изменениями.
Ридус 09:18
Общество
Инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 году превысит 135 млрд рублей
Общий объем инвестиций ПАО "Ростелеком" до конца 2020 года с учетом реализации госпрограмм превысит 135 млрд рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.
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Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Авто
Создатель McLaren F1 показал новый суперкар GMA T.50
Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, показала серийный вариант нового суперкара GMA T.50.
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Число погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек
Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута.
Новый Век 03:05
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
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В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Авто
Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года
Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.
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