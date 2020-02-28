Происшествия

РБКРБКВ Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

По данным «Зоны права», из-за прорванной в камере батареи задержанный Иван Вшивков получил термические ожоги 95% поверхности тела. По этому поводу СК также расследует дело о смертельной халатности (ч. 2 ст. 293 УК), в котором пока нет фигурантов, сообщил адвокат.
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с чего всё началось
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает
 следственное управление СК по региону.
РБК09:37

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Мать сварившегося заживо в камере Ивана Вшивкова: Три месяца не могли достучаться до следователя. Хорошо, что его поменяли

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Новая газета04:37

В Калининграде задержали экс-полицейского по делу о гибели задержанного от ожогов

Калининград.Ru04:53

СК: дежурный полицейский мог знать о кипятке в камере, где содержался Вшивков, но ничего не предпринял

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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

Lenta.ru04:40

В пятницу в Калининграде изберут меру пресечения задержанному полицейскому по делу гибели от ожогов Вшивкова

Каскад09:09

По делу получившего смертельные ожоги Вшивкова задержан полицейский

Русский Запад04:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
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Газета.Ru 05:42
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Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Live24 вчера в 03:46
Гаджеты

Недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 выйдет в марте

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Фармпроизводители просят обновить закупочное законодательство Российские и зарубежные фармпроизводители предлагают вывести процедуру закупки препаратов из-под действия 44-ФЗ.
Коммерсантъ 25 февраля в 17:06
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

В Тюмени в пятницу объявили победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
РИА Новости 07:04
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В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
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Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК.
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Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Армия и оружие

Yeni Şafak (Турция): после гнусной атаки в Идлибе Турция должна закрыть проливы! (Yeni Safak)

После гибели 33 турецких военных в результате атак, совершенных силами режима Асада в Сирии, все внимание обратилось на Турцию и шаги, которые она предпримет.
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Второй состав ФК «Тамбов» крупно проиграл в финале Олимп-Кубка ФНЛ

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Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
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Фонт: «Грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»

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Армия и оружие

В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе

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Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
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Маликов показал балетные успехи двухлетнего сына

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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
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Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен серьезно обновить состав команды в ближайшее трансферное окно.
Спорт день за днем вчера в 03:22
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Брянский лыжник Большунов выступит на этапе Кубка мира в Финляндии

Стало известно, что брянский лыжник Александр Большунов также заявлен на соревнования в Финляндии.
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