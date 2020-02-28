Происшествия
РБКВ Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного
По данным «Зоны права», из-за прорванной в камере батареи задержанный Иван Вшивков получил термические ожоги 95% поверхности тела. По этому поводу СК также расследует дело о смертельной халатности (ч. 2 ст. 293 УК), в котором пока нет фигурантов, сообщил адвокат.
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Гаджеты
Недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 выйдет в марте
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Фармпроизводители просят обновить закупочное законодательство
Фармпроизводители просят обновить закупочное законодательство Российские и зарубежные фармпроизводители предлагают вывести процедуру закупки препаратов из-под действия 44-ФЗ.
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Общество
Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов
В Тюмени в пятницу объявили победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Происшествия
В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром
Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
Экономика
Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком
Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Армия и оружие
Yeni Şafak (Турция): после гнусной атаки в Идлибе Турция должна закрыть проливы! (Yeni Safak)
После гибели 33 турецких военных в результате атак, совершенных силами режима Асада в Сирии, все внимание обратилось на Турцию и шаги, которые она предпримет.
Футбол
Второй состав ФК «Тамбов» крупно проиграл в финале Олимп-Кубка ФНЛ
ФК «Тамбов» в финальном матче Олимп-Кубка ФНЛ с «Химками» сыграл не основным составом.
Происшествия
В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде
Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
Футбол
Фонт: «Грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что последние скандалы вокруг президента Бартомеу и игроков сказываются на имидже каталонского клуба.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе
Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
Политика
Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге
Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
Маликов показал балетные успехи двухлетнего сына
Певец выложил трогательное видео в соцсети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Дмитрия Маликова появилось короткое трогательное видео с участием его двухлетнего сына Марка.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Общество
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Футбол
Лэмпард может продать восемь игроков «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен серьезно обновить состав команды в ближайшее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Спорт
Брянский лыжник Большунов выступит на этапе Кубка мира в Финляндии
Стало известно, что брянский лыжник Александр Большунов также заявлен на соревнования в Финляндии.