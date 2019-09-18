В областную Думу внесен законопроект об увеличении денежного содержания чиновников областного правительства и регионального парламента. Инициатором выступил губернатор Антон Алиханов. Законопроект опубликован на сайте областной Думы.

Алиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам

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