Тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна.

В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В том числе власти анонсировали ослабление режима самоизоляции.

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