Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Калининградской области могут ослабить режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области выразил надежду, что в дальнейшем ситуация ухудшаться не будет. В регионе число зараженных за прошедшие сутки выросло на шесть человек до 138 случаев. Только один инфицированный находится в тяжелом состоянии – его подключили к аппарату ИВЛ, добавил Антон Алиханов.
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Антон Алиханов
Тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна.
— Антон Алиханов, российский политикГазета.Ru 16:41

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Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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