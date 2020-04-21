Коронавирус
RuNews24.ruВ Калининградской области могут ослабить режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области выразил надежду, что в дальнейшем ситуация ухудшаться не будет. В регионе число зараженных за прошедшие сутки выросло на шесть человек до 138 случаев. Только один инфицированный находится в тяжелом состоянии – его подключили к аппарату ИВЛ, добавил Антон Алиханов.
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Тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна.
— Антон Алиханов, российский политикГазета.Ru 16:41
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Губернатор о заболеваемости коронавирусом: ситуация сильно ухудшаться не должна
Новый Калининград.Ru11:39
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