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Интерфакс
Интерфакс

Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи

В Калининградской области 28 сентября объявлен траур в связи ДТП, в котором, по последним данным, погибли семь человек, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. Он сказал, что такое решение принял губернатор Антон Алиханов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП

КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.
РИА Новости09:17
Подробнее о событии
Клопс

В Калининградской области объявлен траур по погибшим в аварии под Янтарным

Клопс08:11
ТАСС

В Калининградской области 28 сентября объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

ТАСС08:59
Калининград.Ru

Региональные власти объявили в понедельник траур по погибшим в ДТП с автобусом

Калининград.Ru08:39
Интерфакс

Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи

Интерфакс08:30
Новый Калининград.Ru

Понедельник в Калининградской области объявлен днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

Новый Калининград.Ru08:17
Каскад

Алиханов объявил понедельник днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

Каскад09:13
Русский Запад

Губернатор Алиханов посетил раненых в автокатастрофе под Круглово

Русский Запад08:30

Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Как говорят специалисты «СберАвтопарка» и Russian Automotive Market Research, которые провели собственное исследование, средняя потеря в цене 29,3% это уже основная статья расходов, если говорить о стоимости владения транспортных средством.
Tvoe-avto.com08:11
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
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