Русский Запад 7

В Калининградской области 28 сентября объявлен траур в связи ДТП, в котором, по последним данным, погибли семь человек, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. Он сказал, что такое решение принял губернатор Антон Алиханов.