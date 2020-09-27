Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи
В Калининградской области 28 сентября объявлен траур в связи ДТП, в котором, по последним данным, погибли семь человек, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. Он сказал, что такое решение принял губернатор Антон Алиханов.В источнике
С чего всё началось
В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП
КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.
РИА Новости09:17
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Новый Калининград.Ru08:17