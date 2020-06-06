Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Калининградской области откроют бани и фитнес-центры

«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении.
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«Сауны без купелей и отели на побережье»: с 7 июня в регионе снимают ряд коронавирусных ограничений

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