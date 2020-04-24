Общество
RT на русскомВ Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Энергетика
Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ
Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва 06:42
Общество
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как будут открываться кафе
В ведомстве рассказали, что кафе и рестораны, которые сейчас работают только в режиме доставки, возобновят "очное" обслуживание клиентов сначала на ограниченной площади и с небольшим количеством посетителей.
Труд вчера в 10:40
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж
Власти Чехии приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса.
Ведомости вчера в 18:19
Политика
Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины
Политик Михаил Саакашвили согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
BFM.ru 04:50
Общество
Застрявшие за границей россияне похвастались многотысячными выплатами
Россияне, застрявшие за границей после закрытия международного авиасообщения, похвастались многотысячными выплатами от государства.
URA.Ru вчера в 17:52
Общество
Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.
ТАСС 04:59
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Свободных кадров в медицине в России нет, к понедельнику необходимо подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медвузов на практику, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:38