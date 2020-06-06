Коронавирус

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Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
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«Сауны без купелей и отели на побережье»: с 7 июня в регионе снимают ряд коронавирусных ограничений

Калининград.Ru12:25

Библиотеки, бани и спорт-центры откроются в Калининградской области с 7 июня

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С 7 июня снимается ряд ограничительных мер

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Торговые центры в Калининградской области открываются полностью

Русский Запад11:33

Власти разрешили работать библиотекам, баням и спортзалам в Калининградской области

Новый Калининград.Ru10:53
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В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

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