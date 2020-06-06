Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки

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