Коронавирус
РИА НовостиВ Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки
Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
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Власти разрешили работать библиотекам, баням и спортзалам в Калининградской области
Новый Калининград.Ru10:53
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