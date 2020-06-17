Коронавирус
ГородовойВ Калининградской области отменят обязательную обсервацию для туристов
Власти Калининградской области ориентировочно в период с 22 по 24 июня планируют отменить ряд действовавших в регионе ограничений, введенных ранее из-за угрозы массового распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на калининградского губернатора Антона Алиханова.
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Власти Калининградской области анонсировали отмену обсервации для прилетающих
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