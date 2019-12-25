Экономика
Вести КалининградВ Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс
В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс. Этот проект привлёк как российских, так и иностранных инвесторов.
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с чего всё началось
70% отходов Калининградской области Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки до 350 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора в год, станции обработки органических отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов (его мощность составит не менее 150 тыс. т в год), отметил представитель РФПИ.РБК01:05
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Футбол
Азмун вошел в топ-100 лучших игроков по версии Marca
Испанское издание Marca опубликовало список футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге лучших игроков по итогам 2019 года.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Фигурное катание
Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной
Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает ситуацию в экономике России удовлетворительной, передает РИА Новости.
Авто
Русский Tesla Cybertruck продают за 666 тыс. рублей
Создатели самодельного, прославившегося на всю Россию пикапа просят за него 666 666 рублей.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Армия и оружие
Военные ДНР сбили украинский беспилотник, снимавший обстрел Горловки
Военные Народной милиции Донецкой Народной Республики сбили беспилотник, при помощи которого украинские журналисты снимали на видео обстрел Горловки.
Общество
Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО
Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Хоккей
СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ, Зуб оформил хет-трик
Зуб стал шестым защитником, которому удалось сделать хет-трик в КХЛ. Для форварда СКА Антона Бурдасова этот матч стал 500-м в КХЛ.
Происшествия
Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.
Общество
Матвиенко не исключает отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
Фигурное катание
Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Олимпийская чемпионка - 2006 Татьяна Навка поведала о подготовки Алины Загитовой к премьере ледового шоу "Спящая красавица".
Биатлон
Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону
Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.
Транспорт
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
Политика
Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Происшествия
Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Экономика
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ
В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.