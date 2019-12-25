70% отходов Калининградской области Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки до 350 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора в год, станции обработки органических отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов (его мощность составит не менее 150 тыс. т в год), отметил представитель РФПИ.

с чего всё началось

В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс. Этот проект привлёк как российских, так и иностранных инвесторов.

Кино Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения» Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.

Фигурное катание Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.

Экономика Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Зеленский запретил импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.

Политика Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Политика В партии Зеленского нашли причины потери Крыма Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.

Общество Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Происшествия Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.

Биатлон Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.

Транспорт Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.

Происшествия Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.

Политика 40 лет назад началась Афганская война 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.

Экономика Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.