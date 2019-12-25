Экономика

Вести КалининградВести КалининградВ Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс

В Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс. Этот проект привлёк как российских, так и иностранных инвесторов.
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с чего всё началось

Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

70% отходов Калининградской области Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки до 350 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора в год, станции обработки органических отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов (его мощность составит не менее 150 тыс. т в год), отметил представитель РФПИ.
РБК01:05

Подробнее о событии

К строительству мусоросортировочного комплекса в Калининградской области привлекут иностранных инвесторов

КП - Калининград05:37

В Калининградской области в 2022 году запустят комплекс по сортировке мусора

Каскад05:09

РБК: Испанский мусорный оператор инвестирует в сортировочный комплекс в Калининградской области

Калининград.Ru02:51

РФПИ и Urbaser построят комплекс по переработке мусора в Калининградской области

ТАСС04:09

Консорциум РФПИ и испанской компании будет сортировать мусор в Калининграде

Коммерсантъ03:54

Российский и испанский инвесторы вложат до 2,9 млрд рублей в сортировку мусора в Калининграде

Клопс04:10

Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

РБК01:05
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Футбол

Азмун вошел в топ-100 лучших игроков по версии Marca

Испанское издание Marca опубликовало список футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге лучших игроков по итогам 2019 года.
Нева Спорт 10:12
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Российская газета 11:49
Фигурное катание

Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.
РИА Новости 09:37
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Политика

Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной

Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает ситуацию в экономике России удовлетворительной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:19
Авто

Русский Tesla Cybertruck продают за 666 тыс. рублей

Создатели самодельного, прославившегося на всю Россию пикапа просят за него 666 666 рублей.
Автоновости дня 02:45
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Армия и оружие

Военные ДНР сбили украинский беспилотник, снимавший обстрел Горловки

Военные Народной милиции Донецкой Народной Республики сбили беспилотник, при помощи которого украинские журналисты снимали на видео обстрел Горловки.
ФАН 12:31
Общество

Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО

Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Игромания.ру 10:02
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Хоккей

СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ, Зуб оформил хет-трик

Зуб стал шестым защитником, которому удалось сделать хет-трик в КХЛ. Для форварда СКА Антона Бурдасова этот матч стал 500-м в КХЛ.
РИА Новости 10:57
Происшествия

Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.
Известия 10:11
Общество

Матвиенко не исключает отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от НДФЛ малоимущих.
Народные новости вчера в 23:02
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
Фигурное катание

Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

Олимпийская чемпионка - 2006 Татьяна Навка поведала о подготовки Алины Загитовой к премьере ледового шоу "Спящая красавица".
Газета.Ru 11:00
Биатлон

Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлону

Четверо российских биатлонистов - Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - не прошли в состав сборной на очередной этап Кубка мира, так как не выполнили критерии отбора: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 13:00
Транспорт

Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что приватизировать госбанк будет сложно из-за санкций.
ТАСС 12:06
Политика

Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Snob.ru 12:00
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Происшествия

Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
URA.Ru 09:50
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Политика

40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
KM.ru 07:01
Экономика

Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:21
Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ

В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
RuNews24.ru вчера в 19:32
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