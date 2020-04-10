Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
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Губернатор: работодателям придётся выделить больше транспорта для подвоза сотрудников

Русский Запад09:54

В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

ТАСС07:21

Алиханов — о справках с работы: Нам не хотелось этого

Клопс07:12

Алиханов продлил режим самоизоляции еще на неделю в Калининградской области

Каскад06:49

Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса

Новый Калининград.Ru07:32

«Ситуация ухудшается»: в Калининградской области введут справки для перемещения по городу

Калининград.Ru07:21

В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции

РБК Калининград06:57
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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
RZN.info 07 апреля в 14:54
Общество

В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Общество

Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет.
Газета.Ru 06:24
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Технологии

В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца

Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
The GEEK 08 апреля в 16:41
Игры

Dead Island 2 выйдет на консолях текущего и следующего поколений

Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
CyberSport.ru 01:54
Общество

В России за сутки зафиксированы 1786 новых случаев коронавируса

Напомним, что за предыдущие сутки в России зарегистрировали 1 459 новых случаев заражения коронавирусом.
ЯмалPRO 03:45
Армия и оружие

Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".
Российская газета вчера в 06:33
Политика

Кадыров извинился перед ингушами за мат

РИА Новости 05:17
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
Общество

В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

RT на русском 08:58
Здоровье

Доктор Мясников объяснил главную опасность нового коронавируса

Доктор Александр Мясников рассказал, что при прошлых вспышках коронавируса пациенты сразу же отправлялись в больницы и не распространяли вирус вокруг себя.
iReactor 10:34
Политика

СБУ предложила продлить запрет на «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Служба безопасности Украины (СБУ) предлагает продлить запрет российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на три года.
Известия 09:42
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Наука

Люди поверили в ложные воспоминания других

Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
N+1 10:12
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Здоровье

Московские власти предупредили о ложных результатах тестов на коронавирус

Московские власти предупредили врачей о многочисленных ложноотрицательных результатах тестов на коронавирусную инфекцию.
Lenta.ru 08:23
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10:50
Здоровье

Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 16:58
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Экономика

Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году

Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет.
Ведомости 10:38
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Энергетика

Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти

Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
Актуальные Новости вчера в 08:51
Здоровье

«Мы увидим ужасные цифры»: шведский врач сделал прогноз по коронавирусу

Около 40 процентов всех умерших от коронавируса пожилых людей, возрастом более 70 лет, жили именно в домах престарелых Стокгольма.
Новые Известия 09:33
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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