Коронавирус
КоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
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Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса
Новый Калининград.Ru07:32
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Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
Общество
В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
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Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет.
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Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца
Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
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Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
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В России за сутки зафиксированы 1786 новых случаев коронавируса
Напомним, что за предыдущие сутки в России зарегистрировали 1 459 новых случаев заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Убийца подлодок: NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»
Саттон полагает, что русские намеренно могут дразнить западных аналитиков, не предоставляя много информации о подлодках, которые придут на смену "Акуле" и "Сьерре" - так в НАТО называют советские АПЛ проектов "Щука-Б" и "Барракуда".
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Кадыров извинился перед ингушами за мат
Общество
В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
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Доктор Мясников объяснил главную опасность нового коронавируса
Доктор Александр Мясников рассказал, что при прошлых вспышках коронавируса пациенты сразу же отправлялись в больницы и не распространяли вирус вокруг себя.
Политика
СБУ предложила продлить запрет на «ВКонтакте» и «Одноклассники»
Служба безопасности Украины (СБУ) предлагает продлить запрет российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на три года.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Наука
Люди поверили в ложные воспоминания других
Неспособность определить неправду не зависела от того, как подавался материал (аудио, видео без звука или и то, и другое), а также участникам не помогал и тот факт, что они знали, что воспоминание в действительности может быть ложным.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Здоровье
Московские власти предупредили о ложных результатах тестов на коронавирус
Московские власти предупредили врачей о многочисленных ложноотрицательных результатах тестов на коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Здоровье
Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»
Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Экономика
Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году
Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти
Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
Здоровье
«Мы увидим ужасные цифры»: шведский врач сделал прогноз по коронавирусу
Около 40 процентов всех умерших от коронавируса пожилых людей, возрастом более 70 лет, жили именно в домах престарелых Стокгольма.