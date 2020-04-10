Общество
ТАССВ Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции
Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил в пятницу журналистам губернатор области Антон Алиханов.
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Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса
Новый Калининград.Ru07:32
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В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
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Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
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Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Общество
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Долгие годы трудовое право исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя.
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ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.