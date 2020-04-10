Общество

ТАССТАССВ Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил в пятницу журналистам губернатор области Антон Алиханов.
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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