Власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции, действующего в регионе с 31 марта по 12 апреля, еще на неделю. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил в пятницу журналистам губернатор области Антон Алиханов.

В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

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