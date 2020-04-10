Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
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Губернатор: работодателям придётся выделить больше транспорта для подвоза сотрудников

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Алиханов — о справках с работы: Нам не хотелось этого

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В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции

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Алиханов продлил режим самоизоляции еще на неделю в Калининградской области

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Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса

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«Ситуация ухудшается»: в Калининградской области введут справки для перемещения по городу

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В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

ТАСС07:21
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Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат на 40%

Ранее на уменьшение зарплат на время пандемии согласились игроки «Спартака», «Динамо», «Рубина», «Зенита» и «Уфы».
Говорит Москва 07:32
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Общество

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
РБК 12:22
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Экономика

Набиуллина предрекла нормализацию цен на имбирь и лимоны

Цены на имбирь и лимоны нормализуются, они не окажут влияния на инфляцию, заявила в пятницу, 10 апреля, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Известия 10:29
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

Установлены правила возврата туроператорами денег туристам

Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 461 определены правила возврата операторами денежных средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками из-за коронавируса.
Современный Предприниматель 04:40
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Финансы

Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов

Доллар немного снизился, евро вырос на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:28
Общество

Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion вчера в 16:13
Армия и оружие

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" прибыли на рейд Севастополя из длительного похода.
Sudostroenie.info 07:59
Технологии

Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Комсомольская правда 07:47
Общество

В Самаре режим самоизоляции опять продлили

Сегодня стало известно, что же будет с самоизоляцией, только что получили ответ: Для жителей региона продлили режим самоизоляции до 19 апреля.
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Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

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Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 06:39
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
РБК 11:58
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Пробы взяли у всех медиков и местных жителей, которые находятся на излечении, их всего свыше 1 тыс. человек.
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Хоккей

Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс вчера в 12:19
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СК объявил в розыск напавшего на центр науки и культуры РФ в Киеве

Следственный комитет России объявил в международный розыск россиянина, напавшего на центр науки и культуры РФ в Киеве в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Газета.Ru 05:40
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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