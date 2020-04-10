Коронавирус
КоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
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Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса
Новый Калининград.Ru07:32
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Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Автоновости дня 02:22
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Политика
В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России
Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
В Минпросвещения объяснили рекомендацию о переносе школьной программы
Досрочное завершение учебного года во всех российских школах Минпросвещения РФ не рассматривает.
Профиль 06:20
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
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Собянин: прекращается работа большинства организаций в Москве
В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства организаций.
Московский Комсомолец 12:56
Общество
Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет.
Газета.Ru 06:24
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Энергетика
Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом о сокращении добычи нефти.
Страна Советов on-line 10:49
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Происшествия
В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции
Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
РБК 13:28
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус
Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Коммерсантъ 06:00
Культура
Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»
Север Столицы вчера в 06:00
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Общество
В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Нарушителей режима самоизоляции в Нижегородской области начнут штрафовать с 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 13:13
Музыка
Гудков и Cream Soda записали «карантинный» клип на балконах
Народные новости 08:09
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Здоровье
В Оренбургской области у 54 человек выявили коронавирус
Что касается новых случаев, то один выявлен в Медногорске у человека, приехавшего из другого региона.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:09
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина
Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина.
РБК 11:59
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00