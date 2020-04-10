Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Губернатор: работодателям придётся выделить больше транспорта для подвоза сотрудников

Русский Запад09:54

«Ситуация ухудшается»: в Калининградской области введут справки для перемещения по городу

Калининград.Ru07:21

В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции

РБК Калининград06:57

Алиханов продлил режим самоизоляции еще на неделю в Калининградской области

Каскад06:49

Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса

Новый Калининград.Ru07:32

В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

ТАСС07:21

Алиханов — о справках с работы: Нам не хотелось этого

Клопс07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Автоновости дня 02:22
87
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
392
Политика

В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России

Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
1
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

В Минпросвещения объяснили рекомендацию о переносе школьной программы

Досрочное завершение учебного года во всех российских школах Минпросвещения РФ не рассматривает.
Профиль 06:20
13
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Общество

Собянин: прекращается работа большинства организаций в Москве

В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства организаций.
Московский Комсомолец 12:56
17
Общество

Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет.
Газета.Ru 06:24
3
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
573
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
655
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
1,7K
Энергетика

Мексика сообщила о договоренности с США по сокращению добычи нефти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом о сокращении добычи нефти.
Страна Советов on-line 10:49
14
Политика

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
93
Происшествия

В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции

Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
РБК 13:28
11
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
2,2K
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о ложноотрицательных тестах на коронавирус

Врачи объясняли, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты».
Коммерсантъ 06:00
10
Культура

Большой театр покажет трансляции «Бориса Годунова» и «Щелкунчика»

Север Столицы вчера в 06:00
1
Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
17
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM вчера в 04:17
189
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
5
Общество

В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Нарушителей режима самоизоляции в Нижегородской области начнут штрафовать с 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 13:13
19
Музыка

Гудков и Cream Soda записали «карантинный» клип на балконах

Народные новости 08:09
18
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
111
Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
7
Здоровье

В Оренбургской области у 54 человек выявили коронавирус

Что касается новых случаев, то один выявлен в Медногорске у человека, приехавшего из другого региона.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:09
7
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
200
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
204
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
645
Общество

Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина

Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина.
РБК 11:59
78
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
2,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное