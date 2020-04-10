Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. 392

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения. 1,7K

Политика 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском. 93

Здоровье Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*. 17

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки. 189

Экономика На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей "Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам. 111

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 7

Политика Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости". 200