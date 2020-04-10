Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
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Магазины бытовой техники открылись, несмотря на запрет и ужесточение режима самоизоляции (видео)

Русский Запад08:51

В Калининградской области продлили на неделю режим общей самоизоляции

ТАСС07:21

Алиханов продлил режим самоизоляции еще на неделю в Калининградской области

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В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции

РБК Калининград06:57

Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса

Новый Калининград.Ru07:32

«Ситуация ухудшается»: в Калининградской области введут справки для перемещения по городу

Калининград.Ru07:21

Алиханов — о справках с работы: Нам не хотелось этого

Клопс07:12
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Российская газета 11:52
1,1K
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
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Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2,3K
Общество

Получение пропусков в Москве утвердят отдельным правовым актом

Столичный департамент информационных технологий сообщил, что порядок получения и использования спецпропусков в Москве будет утвержден позднее отдельным правовым актом.
Московский Комсомолец 15:51
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Общество

Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии

Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий 14:21
Музыка

Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе

Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
РБК 06:39
29
Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
37
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
35
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Политика

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
16
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
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Общество

Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:45
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским 10 апреля 2010 года летела на правительственном самолете Ту-154 в Катынь.
Газета.Ru 03:56
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Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
666
Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Транспорт

Собянин временно остановил строительные работы в Москве

Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
25
Политика

Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США

Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
11
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-замглавы Минкультуры Пирумова

РБК 11:09
Здоровье

«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус

Врач-геронтолог крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и развитием коронавируса на территории Швеции.
Gazeta.SPb 14:22
19
Наука

Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
5
Кино

Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
12
Общество

Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища

Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
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Происшествия

СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков

Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
12
Общество

Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
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Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
66
Общество

Карантин в Италии продлили до 3 мая

В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Взгляд.ру 14:25
4
Шоу-бизнес

Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд

Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.
Вечерний курьер вчера в 08:14
2
Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
6
Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 13:12
7
Как работают Яндекс.Новости?
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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