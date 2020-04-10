Коронавирус
КоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
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Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса
Новый Калининград.Ru07:32
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Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Российская газета 11:52
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Получение пропусков в Москве утвердят отдельным правовым актом
Столичный департамент информационных технологий сообщил, что порядок получения и использования спецпропусков в Москве будет утвержден позднее отдельным правовым актом.
Московский Комсомолец 15:51
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий 14:21
Музыка
Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе
Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
РБК 06:39
Общество
В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей
Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Политика
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Общество
Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:45
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским 10 апреля 2010 года летела на правительственном самолете Ту-154 в Катынь.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Транспорт
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
Врач-геронтолог крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и развитием коронавируса на территории Швеции.
Gazeta.SPb 14:22
Наука
Показано движение коронавируса в помещении при кашле
Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
Кино
Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»
В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
Общество
Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища
Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Общество
Карантин в Италии продлили до 3 мая
В Италии до 3 мая продлили меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Взгляд.ру 14:25
Шоу-бизнес
Турецкий актер Бурак Озчивит снова побил рекорд
Известный актер из Турции Бурак Озчивит побил очередной рекорд. Он стал самым популярным актером в социальных сетях.
Вечерний курьер вчера в 08:14
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Космос
Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 13:12