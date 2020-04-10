Коронавирус
КоммерсантъВ Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
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Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса
Новый Калининград.Ru07:32
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Энергетика
Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:22
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Технологии
Apple временно сделала бесплатным просмотр своих сериалов и фильмов
Apple решила поддержать людей, которые сидят на карантине из-за пандемии коронавируса, открыв бесплатный доступ к некоторым проектам сервиса Apple TV+.
Игромания.ру 08:15
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
Вывозные рейсы из Ларнаки и Пхукета вернут в Петербург 139 человек
Сегодня в Петербург прибывают два самолета из Ларнаки и Пхукета, которые вернут домой 139 россиян.
АБН 13:47
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
Происшествия
Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда
Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.
РИА Новости 14:57
Политика
Немецкая контрразведка следит за российскими СМИ
Немецкое федеральное ведомство по защите конституции, являющееся контрразведкой ФРГ, отслеживает и оценивает информацию о том, в какой степени пандемия коронавируса используется в качестве инструмента иностранными государствами.
Вести.Ru 13:01
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке
Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
Футбол
«Реал» проявляет интерес к дорогостоящему защитнику «РБ Лейпцига»
Мадрид, 10 апреля 2020, 21:27 — REGNUM Центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в трансферный список мадридского «Реала».
REGNUM 14:27
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Политика
В Совфеде назвали нелепостью петицию в Италии против российских медиков
Политик посоветовал не обращать внимания на «параноидальные домыслы», о которых говорится в петиции украинских мигрантов с призывом к премьер-министру, главам минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков.
Известия вчера в 09:22
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество
В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Нарушителей режима самоизоляции в Нижегородской области начнут штрафовать с 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 13:13
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество
Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»
Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:33
Общество
В Смоленской области выросло число заболевших коронавирусом
Выздоровел только один человек. Двое из общего числа заболевших прибыли из неблагоприятных по коронавирусу стран.
Гудвилл.онлайн 02:46
Общество
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
В Московской области более тысячи человек заболели коронавирусной инфекцией.
РБК 14:38