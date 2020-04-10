Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

Энергетика Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. 10

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 46

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Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. 518

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Происшествия Вывозные рейсы из Ларнаки и Пхукета вернут в Петербург 139 человек Сегодня в Петербург прибывают два самолета из Ларнаки и Пхукета, которые вернут домой 139 россиян.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,7K

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 250

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Происшествия Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.

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Футбол «Реал» проявляет интерес к дорогостоящему защитнику «РБ Лейпцига» Мадрид, 10 апреля 2020, 21:27 — REGNUM Центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в трансферный список мадридского «Реала».

Политика В Совфеде назвали нелепостью петицию в Италии против российских медиков Политик посоветовал не обращать внимания на «параноидальные домыслы», о которых говорится в петиции украинских мигрантов с призывом к премьер-министру, главам минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков.

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Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. 327