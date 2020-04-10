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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля. Как отметил руководитель субъекта, такое решение принято из-за напряженной ситуации с коронавирусом.
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Режим всеобщей самоизоляции продлили власти Калининградской области

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