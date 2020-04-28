Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно. Такое решение 28 апреля 2020 года принял региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекцией.

В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

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