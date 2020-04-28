Коронавирус
КаскадВ Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно. Такое решение 28 апреля 2020 года принял региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекцией.
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Смягчения самоизоляции в Калининграде не будет: власти продлили жесткие ограничения до 12 мая
КП - Калининградвчера в 13:08
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Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Общество
На дне Черного моря нашли затопленный немцами теплоход «Армения»
В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
Севастополь-24 27 апреля в 15:53
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Политика
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам
Интерфакс вчера в 07:00
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A41 с NFC
Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж нового смартфона А41, который получил модуль бесконтактной оплаты.
Rusargument вчера в 04:49
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
Культура
Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары
Утром, в 9:00, Okko предлагает функциональную тренировку для детей от 3 до 5 лет на передаче «Фитнес против вируса».
Lenta.ru 00:00
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Футбол
Чемпионат Франции по футболу завершён досрочно
Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Италии могут завершить сезон досрочно.
ГЛАС.RU вчера в 10:35
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Анна Семенович впервые поделилась фото с возлюбленным
Отечественная исполнительница Анна Семенович впервые поделилась с поклонниками фото, где она позирует в компании возлюбленного.
Актуальные Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии.
Известия вчера в 21:28
Происшествия
В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра
По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны.
Амур.инфо вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз забеременела через четыре месяца после первых родов
СМИ сообщают, что 47-летняя американская актриса Кэмерон Диаз, которая в декабре прошлого года родила первенца, снова ждет ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 11:22
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих
EastRussia 27 апреля в 20:22
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43