Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 12 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте правительства региона. Данное решение Алиханов принял после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным ранее в этот день.

В Калининградской области продлили самоизоляцию до 12 мая

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