Коронавирус
ИзвестияВ Калининградской области продлили самоизоляцию до 12 мая
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 12 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте правительства региона. Данное решение Алиханов принял после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным ранее в этот день.
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Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Авто
Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»
В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Газета.Ru вчера в 04:02
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Космос
Китай огласил название своей программы по освоению Марса
Миссия по освоению Марса получила название в честь одноимённого произведения китайского поэта Цюй Юаня, в котором он задавался вопросами о звёздах и других небесных телах.
Век вчера в 10:57
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии.
Известия 21:28
Происшествия
Россияне избили поджигавших лес чиновников
Lenta.ru 23:22
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Общество
В Свердловской области вводят масочный режим
С 1 мая в Свердловской области вводят масочный режим.
Вечерние Ведомости вчера в 04:56
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км в предстоящую среду, 29 апреля.
Национальная служба новостей вчера в 06:02
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник вчера в 06:11
Политика
Путин заявил о «верхней планке» риска заражения коронавирусом в России
Риски заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 в России «выходят на новую планку», заявил в ходе обращения к нации президент Владимир Путин.
РБК 10:55
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.
Российская газета 11:32
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о 58 новых пациентах с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 апреля в 01:07
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
Происшествия
В США излечившаяся от коронавируса врач покончила с собой
Ведущий врач отделения неотложной помощи одной из больниц Нью-Йорка Лорна Брин покончила с собой.
News.ru 04:16
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из самоизоляции с 12 мая
Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета подготовить план снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.
НТВ 10:52
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва 09:41
Общество
Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая
Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва 13:20
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек.
Телеканал RTVI 14:41
Игры
Cyberpunk 2077: представлена банда «Валентинос», руководствующаяся строгим моральным кодексом
CD Projekt RED продолжает знакомить публику с разнообразными бандами и организациями на территории Найт-Сити — города, в котором разворачиваются события Cyberpunk 2077.
3DNews 12:23
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48