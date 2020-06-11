Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
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В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

Калининград.Ru15:25

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

РИА Новости16:47

Алиханов сохранил в Калининграде до 1 июля некоторые ограничительные меры из-за коронавируса

Янтарный Край15:31

Калининградские власти продлили запрет на массовые мероприятия до особого распоряжения

ТАСС15:26

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

Национальная служба новостей16:59

Власти продлили ряд действующих в регионе «коронавирусных» ограничений до 1 июля

Новый Калининград.Ru14:45

В Калининградской области запрет на массовые мероприятия продлили до особого распоряжения

Клопс14:24
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Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
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Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
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Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
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Авто

Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре

Volkswagen сообщил, что первые поставки полностью электрического хэтчбека ID.3 начнутся в Европе в сентябре этого года.
SpeedMe 03:26
Происшествия

В Чечне спасатели ищут двух пропавших детей на реке Терек

Спасатели и волонтеры в Чечне ведут поиски двух детей, предположительно, утонувших в реке Терек.
ТАСС 12:30
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Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru вчера в 09:03
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Кино

Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Замятина

Премьера запланирована на 2021 год. На YouTube появился первый тизер-трейлер вольной российской экранизации романа Евгения Замятина "Мы".
Piter.tv вчера в 07:01
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Наука

Создан первый имплант, работающий на энергии магнитного поля

Хайтек+ 09 июня в 05:28
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Футбол

«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru 13:03
Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Авто

Kia сертифицировала новый Optima для РФ под названием Kia K5

На российском рынке скоро появится новый Optima, к выходу которого уже готовится компания.
Газета DAILY вчера в 15:34
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Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике

Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик.
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Общество

В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Энергетика

Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне

Дорого обошлось Уже через месяц стало ясно: ввязавшись в ценовую войну с Россией, саудиты не рассчитали силы.
РИА Новости 01:00
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Политика

Трамп пообещал не лишать финансирования полицию США

РЕН ТВ 17:20
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
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Шоу-бизнес

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Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
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В Воронеже задержали сбившего троих пешеходов полицейского

В Воронеже 24-летний полицейский, выехав на автомобиле на тротуар, сбил троих пешеходов.
Газета.Ru вчера в 08:57
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Футбол

ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба в течение одного сезона.
RT на русском 12:59
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
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Анонсировали Kena: Bridge of Spirit

На презентации PlayStation 5 представили новую игру Kena: Bridge of Spirit.
Cyber.sports.ru 16:42
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