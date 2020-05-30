Всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения, из них 629 человек выздоровели, умерли 24.

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

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