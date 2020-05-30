Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения, из них 629 человек выздоровели, умерли 24.
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Ещё 4 детей в Калининградской области заразили коронавирусом

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В регионе COVID-19 выявили у четырёх детей и двух подростков

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В оперштабе рассказали подробности о новых случаях заражения COVID-19 в Калининградской области

Новый Калининград.Ruвчера в 04:42
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Шоу-бизнес

Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения

Woman.ru вчера в 03:31
Общество

В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса

Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:53
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Общество

Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
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Здоровье

В Екатеринбурге в ОКБ № 1 коронавирусом заразились 16 человек

Напомним, ранее в ОКБ № 1 уже был зафиксирован один случай заражения врачом COVID-19, еще двое медиков были с подозрением на коронавирус.
ТагилСити.ру 03:17
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Футбол

Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб

Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04:48
Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
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Финансы

Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту среди россиян

Многие люди предпочитают держать свои наличные сбережения в банковских ячейках, что в какой-то степени выгодно самим банкам, добавил эксперт.
Актуальные Новости 05:36
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Футбол

Глушаков не стал опровергать уход из «Ахмата» по окончании сезона

Газета.Ru вчера в 15:58
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
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Общество

Роспотребнадзор обозначил условия для открытия храмов

Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
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Футбол

«Зенит» отреагировал на решение Анюкова

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 06:37
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
Вести.Ru вчера в 15:22
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Футбол

Матч чемпионата Украины отменён из-за коронавируса в одной из команд

Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Мариуполем» не состоится, об этом рапортует пресс-служба чемпионата.
Евро-футбол.ру 05:35
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Здоровье

Алтайский Минздрав опроверг данные о сокращении врачей-травматологов

Алтайская правда 02:00
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Происшествия

В Кировской области выявлен самый крупный очаг кронавируса

За последние сутки в Кировской области выявлено 49 новых случаев коронавируса.
Киров.RU 03:28
Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

РИА Новости вчера в 21:23
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА вчера в 05:25
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Армия и оружие

В Ливию доставили турецкие реактивные установки T-122 Sakarya

RuNews24.ru вчера в 01:33
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