Коронавирус
РИА НовостиВ Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения, из них 629 человек выздоровели, умерли 24.
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Калининградская область побила новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом
КП - Калининград03:49
В оперштабе рассказали подробности о новых случаях заражения COVID-19 в Калининградской области
Новый Калининград.Ruвчера в 04:42
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Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения
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Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:53
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса
В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
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В Екатеринбурге в ОКБ № 1 коронавирусом заразились 16 человек
Напомним, ранее в ОКБ № 1 уже был зафиксирован один случай заражения врачом COVID-19, еще двое медиков были с подозрением на коронавирус.
ТагилСити.ру 03:17
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Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб
Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04:48
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
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Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту среди россиян
Многие люди предпочитают держать свои наличные сбережения в банковских ячейках, что в какой-то степени выгодно самим банкам, добавил эксперт.
Актуальные Новости 05:36
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Футбол
Глушаков не стал опровергать уход из «Ахмата» по окончании сезона
Газета.Ru вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
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«Зенит» отреагировал на решение Анюкова
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 06:37
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Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
Вести.Ru вчера в 15:22
Футбол
Матч чемпионата Украины отменён из-за коронавируса в одной из команд
Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Мариуполем» не состоится, об этом рапортует пресс-служба чемпионата.
Евро-футбол.ру 05:35
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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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Алтайский Минздрав опроверг данные о сокращении врачей-травматологов
Алтайская правда 02:00
Происшествия
В Кировской области выявлен самый крупный очаг кронавируса
За последние сутки в Кировской области выявлено 49 новых случаев коронавируса.
Киров.RU 03:28
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Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
РИА Новости вчера в 21:23
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
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Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА вчера в 05:25
Армия и оружие
В Ливию доставили турецкие реактивные установки T-122 Sakarya
RuNews24.ru вчера в 01:33