Коронавирус
Московский КомсомолецВ Калининградской области решено ввести масочный режим
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что с 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим. Маски от жителей города будет требоваться носить не только в магазинах или общественных местах, но и на улице.
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Власти региона намерены ввести обязательный масочный режим при выходе из дома
Новый Калининград.Ru08:01
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