Коронавирус
МонаВистаВ Калининградской области решили ослабить режим изоляции
Власти Калининградской области решили ослабить режим самоизоляции в регионе. Об этом 21 апреля президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи в формате видеоконференции губернатор области Антон Алиханов, трансляцию вел телеканал Россия-24.
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Тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна.
— Антон Алиханов, российский политикГазета.Ru вчера в 16:41
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Алиханов — Путину: Мы не торопимся открывать предприятия, дабы не допустить взрывного роста заболевших
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