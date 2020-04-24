Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции. Режим самоизоляции был объявлен в регионе 31 марта и продлевался до 26 апреля.
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Режим самоизоляции в регионе продлён до 29 апреля

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Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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