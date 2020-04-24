Общество
Российская газетаВ Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции. Режим самоизоляции был объявлен в регионе 31 марта и продлевался до 26 апреля.
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Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Экономика
Глеб Никитин предложил расширить меры поддержки российского автопрома
Еще одной мерой поддержки может стать закупка подвижного состава для региональной системы общественного транспорта.
Ньюс-НН 12:51
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Палеонтологи обнаружили на острове Сеймур в Антарктиде фрагменты черепа и тазобедренных костей лягушки в отложениях возрастом около 40 млн лет.
МедиаПоток 11:41
Футбол
Кокорин рассказал, за какой клуб хотел бы выступать
Газета.Ru 14:59
Общество
Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции
Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
Единоборства
Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба
Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-дисс, в котором раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 02:16
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Шоу-бизнес
Популярная певица поделилась откровенным снимком в прозрачном белье
Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась снимком в прозрачном нижнем белье из откровенной фотосессии для журнала Love Magazine.
Lenta.ru 15:08
Финансы
Курс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ
Отмечается, что курс евро снизился до ₽80,2. Как пишет издание, на снижение курса повлияло решение ЦБ по ключевой ставке.
Мой Брянск 12:18
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 10:44
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Общество
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости 13:50
Авто
В США пустят с молотка 240 редких автомобилей финансового мошенника
Аукционный дом RM Сотбис в октябре выставит на продажу 240 редких автомобилей из коллекции основателя и гендиректора компании Интерлогик Аутсорсинг в штате Индиана Наджиба Хана.
Ladaonline 04:32
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Общество
Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Футбол
Чемпионат Нидерландов отменен. «Аякс» не станет чемпионом
На момент остановки чемпионата страны первое и второе места занимали "Аякс"и АЗ, набравшие по 56 очков в 25 матчах.
Вести.Ru 12:55
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19