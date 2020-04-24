Общество
Российская газетаВ Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции. Режим самоизоляции был объявлен в регионе 31 марта и продлевался до 26 апреля.
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Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели
Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
АН Между строк 07:01
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции почти достигло 22 тысяч человек
Число жертв нового типа коронавируса во Франции почти достигло отметки в 22 тысячи граждан.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Политика
Позицию Украины в ООН по резолюции о санкциях назвали кощунством
EADaily ранее сообщало, что Киев заблокировал в ООН резолюцию России об ослаблении международных санкций на время пандемии коронавируса COVID-19.
Евразия Daily вчера в 23:43
Общество
СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ
Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Биатлон
Губерниев задумался, пора ли Драчёву уходить с поста главы СБР
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев после известия о созыве внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР) задался вопросом, кто должен быть главой это организации: Владимир Драчёв или всё-таки кто-то другой.
SM News вчера в 08:37
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Политика
Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками
23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США.
Вести.Ru 11:55
Общество
Власти Ленинградской области разрешили парикмахерским открыться
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволит парикмахерским в городах с небольшим числом больных коронавирусом возобновить работу.
Известия 12:52
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Очереди могут формироваться только на улице, с соблюдением дистанции в 1,5 м. Парикмахерские и салоны красоты должны принимать клиентов только по предварительной записи, с интервалом не менее 20 минут и обслуживать каждого посетителя в отдельном кабинете.
Ведомости 09:46
Гаджеты
Представлен первый в мире смартфон на цветных «электронных чернилах»
Машины и Механизмы 04:35
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 07:14
Происшествия
В Уфе заключенные устроили бунт в колонии
Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Олег Галин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о беспорядках в уфимской колонии №3, которые устроили сидельцы.
Московский Комсомолец 07:21
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Здоровье
Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России
В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
FlashNord 07:26
Футбол
Коутиньо перенес операцию на голеностопе
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», перенес операцию на голеностопе правой ноги.
Sports.ru 12:32
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27