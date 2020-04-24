Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции. Режим самоизоляции был объявлен в регионе 31 марта и продлевался до 26 апреля.
Читать в источнике
Комментировать342

Подробнее о событии

Режим самоизоляции в регионе продлён до 29 апреля

Каскад13:37

Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля

РИА Новости07:13

Алиханов сказал, когда людей выпустят на променады

Русский Запад07:28

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

РБК Калининград06:07

В Калининградской области отменяют необходимые для передвижения справки

Новый Калининград.Ru05:52

Девять вопросов о новом режиме самоизоляции в Калининградской области

Клопс07:49

Калининградские салоны красоты рассчитывают открыть 4 мая

Калининград.Ru06:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
273
Политика

Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели

Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
АН Между строк 07:01
1,3K
Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
380
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,3K
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
148
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
2,9K
Культура

К татарам обратился режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»

Live24 12:44
Здоровье

Число жертв коронавируса во Франции почти достигло 22 тысяч человек

Число жертв нового типа коронавируса во Франции почти достигло отметки в 22 тысячи граждан.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
125
Политика

Позицию Украины в ООН по резолюции о санкциях назвали кощунством

EADaily ранее сообщало, что Киев заблокировал в ООН резолюцию России об ослаблении международных санкций на время пандемии коронавируса COVID-19.
Евразия Daily вчера в 23:43
1,2K
Общество

СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ

Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Биатлон

Губерниев задумался, пора ли Драчёву уходить с поста главы СБР

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев после известия о созыве внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР) задался вопросом, кто должен быть главой это организации: Владимир Драчёв или всё-таки кто-то другой.
SM News вчера в 08:37
3
Общество

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
1,7K
Политика

Посол США уточнил ситуацию с российскими школьниками

23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова посетовала на то, что до сих пор неизвестна судьба 34 российских школьников, уехавших на учебу в США.
Вести.Ru 11:55
1
Общество

Власти Ленинградской области разрешили парикмахерским открыться

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволит парикмахерским в городах с небольшим числом больных коронавирусом возобновить работу.
Известия 12:52
6
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
1,2K
Общество

В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
70
Общество

Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

Очереди могут формироваться только на улице, с соблюдением дистанции в 1,5 м. Парикмахерские и салоны красоты должны принимать клиентов только по предварительной записи, с интервалом не менее 20 минут и обслуживать каждого посетителя в отдельном кабинете.
Ведомости 09:46
Гаджеты

Представлен первый в мире смартфон на цветных «электронных чернилах»

Машины и Механизмы 04:35
Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
10
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 07:14
59
Происшествия

В Уфе заключенные устроили бунт в колонии

Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Олег Галин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о беспорядках в уфимской колонии №3, которые устроили сидельцы.
Московский Комсомолец 07:21
49
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
3,1K
Здоровье

Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России

В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
FlashNord 07:26
28
Футбол

Коутиньо перенес операцию на голеностопе

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», перенес операцию на голеностопе правой ноги.
Sports.ru 12:32
Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
22
Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
97
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
981
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
2,4K
Игры

XCOM 2 стала временно бесплатной в Steam и на Xbox One

3DNews 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное