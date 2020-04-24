Общество
Российская газетаВ Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции. Режим самоизоляции был объявлен в регионе 31 марта и продлевался до 26 апреля.
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Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в больнице в Златоусте превысило 80
Общее число заболевших коронавирусом в Златоусте Челябинской области, где ранее в горбольнице №1 COVID-19 был выявлен у 44 медиков и пациентов, увеличилось до 82 человек, сообщил губернатор Алексей Текслер.
РИА Новости 04:07
Общество
В Курганской области ограничили въезд в регион из-за коронавируса
Ограничения на въезд введены в Курганской области для жителей других регионов России из-за угрозы распространения коронавируса.
ИА Красная Весна 09:14
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Наука
Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые представили информацию о том, что замена соли снижает артериальное давление, предотвращая, тем самым, 175 000 смертей из-за болезней сердца и около 208 000 из-за инсульта.
ToDay News Ufa вчера в 10:55
Общество
Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу
Ограничения из-за эпидемии коронавируса будут сниматься поэтапно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:00
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Здоровье
В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу
Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто.
Росбалт 10:40
Политика
Путин отменил пошлину при получении паспорта России жителями Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от уплаты госпошлины при получении российского паспорта.
Rambler News Service 05:44
Экономика
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
Политика
Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью.
Lenta.ru 06:38
Политика
Салливан заявил, что оставшиеся в США школьники из РФ получают помощь
Посол США в России Джон Салливан заявил, что часть российских школьников, которые застряли в США из-за сворачивания частных учебных программ, вернулись домой.
Газета.Ru 10:44
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Биатлон
Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР
Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
Общество
В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Общество
В Саратовской области разрешена работа парикмахерских
Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
Репортер64 11:18
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Финансы
Россияне начали забирать валюту из банков
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru 04:21
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
РИА Новости 06:45