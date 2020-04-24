Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на пресс-конференции. Режим самоизоляции был объявлен в регионе 31 марта и продлевался до 26 апреля.
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Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля

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В Калининградской области планируют смягчить режим самоизоляции

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В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

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Ограничения из-за эпидемии коронавируса будут сниматься поэтапно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
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Авто

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По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
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Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью.
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Посол США в России Джон Салливан заявил, что часть российских школьников, которые застряли в США из-за сворачивания частных учебных программ, вернулись домой.
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
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Общество

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
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Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
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Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
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Россияне начали забирать валюту из банков

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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