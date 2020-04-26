В Калининградской области скончались двое пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом общее число погибших достигло трёх. Эти данные приводит региональный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось

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