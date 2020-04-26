Коронавирус
РБК КалининградЧисло умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось
В Калининградской области скончались двое пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом общее число погибших достигло трёх. Эти данные приводит региональный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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В оперштабе рассказали подробности о новых случаях COVID-19 в Калининградской области
Вести Калининград05:38
В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах
Новый Калининград.Ru05:36
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
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О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России
Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
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Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
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Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
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Общество
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Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года»
Журнал «Glamour» решил отобрать у 29-летней Регины Тодоренко титул «Женщина года».
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Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер вскоре впервые станет дедушкой
В 2020 году звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
OAnews 05:03
Политика
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Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика
Минтранс представил список системообразующих предприятий
Минтранс России включил 162 компании в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса.
Российская газета 24 апреля в 15:11
Политика
Песков рассказал о функциях телефона Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Общество
Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций
По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
Финансы
Россияне начали забирать со вкладов валюту
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках.
News.ru 24 апреля в 12:50
Общество
Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
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Газета.Ru 02:43
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Общество
Курганская область приостановит продажу алкоголя
Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 09:23