Коронавирус

РБК КалининградРБК КалининградЧисло умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось

В Калининградской области скончались двое пациентов, болевших коронавирусом. Таким образом общее число погибших достигло трёх. Эти данные приводит региональный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось

РБК Калининград06:56

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новости06:19

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

Клопс05:34

«Из групп риска»: в оперштабе рассказали об умерших в Калининграде пациентах с коронавирусом

Калининград.Ru05:41

В оперштабе рассказали подробности о новых случаях COVID-19 в Калининградской области

Вести Калининград05:38

В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах

Новый Калининград.Ru05:36

Главное о распространении коронавируса в Калининградской области 26 апреля

Каскад07:01
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,8K
Общество

Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
125
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
46
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
220
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года»

Журнал «Glamour» решил отобрать у 29-летней Регины Тодоренко титул «Женщина года».
Родной город вчера в 14:37
736
Политика

Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса

РИА Новости 08:53
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
54
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер вскоре впервые станет дедушкой

В 2020 году звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
OAnews 05:03
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
108
Экономика

Минтранс представил список системообразующих предприятий

Минтранс России включил 162 компании в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса.
Российская газета 24 апреля в 15:11
Политика

Песков рассказал о функциях телефона Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
17
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
Общество

Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций

По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
138
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,7K
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
412
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Наука

Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44
1
Финансы

Россияне начали забирать со вкладов валюту

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках.
News.ru 24 апреля в 12:50
83
Общество

Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
1
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
71
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
513
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
939
Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
140
Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
32
Общество

Курганская область приостановит продажу алкоголя

Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 09:23
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