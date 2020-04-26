Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось

РБК Калининград06:56

Главное о распространении коронавируса в Калининградской области 26 апреля

Каскад07:01

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

Клопс05:34

Стали известны подробности новых случаев смерти от коронавируса в Калининграде

КП - Калининград05:39

В оперштабе рассказали подробности о новых случаях COVID-19 в Калининградской области

Вести Калининград05:38

В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах

Новый Калининград.Ru05:36

«Из групп риска»: в оперштабе рассказали об умерших в Калининграде пациентах с коронавирусом

Калининград.Ru05:41
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,6K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Политика

Песков рассказал, как работает телефон Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи у президента РФ Владимира Путина, по которому тот звонит руководителям ведомств.
БИЗНЕС Online 07:57
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Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
66
Общество

Сегодня православные отмечают Красную горку

Северпост 03:22
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
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Общество

Томская область ограничивает въезд и выезд

Газета.Ru 08:29
2
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv 05:21
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
28
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
169
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
1,5K
Общество

Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч

В Белоруссии за последние сутки число заражённых коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тыс.
RT на русском 06:41
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
60
Общество

Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион

Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
456
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
19
Наука

В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах

Хорошие результаты показали проведенные в Китае испытания противовирусного препарата PiCoVacc.
ToDay News Ufa вчера в 06:45
6
Шоу-бизнес

Муж Тодоренко высказался о травле жены

Певец Влад Топалов прокомментировал высказывание своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии, после которого её лишили звания "Женщина года".
Pravda.Ru 07:56
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,6K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
189
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Наука

CRISPR вылечила у мышей неизлечимую форму диабета

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе вылечили мышей с редкой генетической формой инсулинозависимого диабета – синдромом Вольфрама.
Хайтек+ 24 апреля в 04:38
1
Авто

МКПП осталась лишь на 12% автомобилей

Тарантас Ньюс 07:45
9
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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Футбол

Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю

Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
40
Общество

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
4
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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