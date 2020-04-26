Коронавирус
РИА НовостиВ Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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В оперштабе рассказали подробности о новых случаях COVID-19 в Калининградской области
Вести Калининград05:38
В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах
Новый Калининград.Ru05:36
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Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
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