Общество
Новый Калининград.RuВ Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом
В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.
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В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом
Новый Калининград.Ru26 апреля в 05:13
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Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Кино
В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
NewInform вчера в 08:11
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Здоровье
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Экономика
В Татарстане повысили минимальный потребительский бюджет
В республике Татарстан величина минимального потребительского бюджета за первый квартал 2020 года установлена в размере 16 217 рублей.
НТР 24 01:30
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса
За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа
Ранее папарацци заметили Кайли Дженнер на улице, когда она была без макияжа и босиком.
РИА Новости вчера в 19:52
Общество
606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки
606 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве за сутки.
Известия 03:23
Здоровье
У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса
Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
Lenta.ru вчера в 17:27
Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Общество
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru вчера в 22:33
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
Чемпионат вчера в 12:43
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник вчера в 06:11
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25