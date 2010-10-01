В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.

В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом

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