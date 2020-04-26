Коронавирус
Новый Калининград.RuВ Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом
В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
«Из групп риска»: в оперштабе рассказали об умерших в Калининграде пациентах с коронавирусом
Калининград.Ruвчера в 05:41
Стали известны подробности новых случаев смерти от коронавируса в Калининграде
КП - Калининградвчера в 05:39
В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах
Новый Калининград.Ruвчера в 05:36
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Экономика
Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии
Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
Политика
Советник президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын здоров
Парламентская газета 01:53
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Здоровье
Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
Lenta.ru 18:44
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может вновь обратиться к россиянам на этой неделе.
Газета.Ru 02:15
Общество
Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
Lenta.ru 17:27
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Политика
Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости
Как стало известно 19rus.info, архитектором данного Поручения стал первый заместитель главы Николай Миронов.
ИА Хакасия 19:10
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Автоспорт
«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей
Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
Энергетика
Нефть Brent просела до $20 за баррель
Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
REGNUM 14:44
Армия и оружие
Le Figaro (Франция): спад в российской экономике составит 6% (Le Figaro)
По прогнозам Центробанка, средняя цена российской нефти Urals должна составить 27 долларов в этом году, что намного меньше 55 долларов, которые предлагали годом ранее.
ИноСМИ 11:35
Кино
Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети
На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный".
Российская газета вчера в 05:01
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Энергетика
Энергетики обновили антирейтинг предприятий ЖКХ
На сайте ПАО ДЭК обновлен антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ Дальнего Востока. В списке должников есть и сахалинские компании.
Сахалин.Инфо 18:08
Гаджеты
Выход флагманского Sony Xperia 1 II перенесён на май
8-мегапиксельный датчик изображения на лицевой панели представлен Samsung S5K4H7.Стоимость Sony Xperia 1 II на китайском рынке должна составить примерно 1270 долларов.
UfaTime.ru вчера в 04:58
Гаджеты
Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI
Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
Ведомости 19:40
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Здоровье
Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин опубликовала обнаженное фото Александра Цекало
Модель Дарина Эрвин уже больше года замужем за продюсером Александром Цекало.
Peopletalk 13:01
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43