Коронавирус

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuВ Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом

В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.
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Коронавирус в Калининграде. Актуальная информация на 26 апреля

Каскадвчера в 13:28

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

Клопсвчера в 05:34

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новостивчера в 06:19

«Из групп риска»: в оперштабе рассказали об умерших в Калининграде пациентах с коронавирусом

Калининград.Ruвчера в 05:41

Стали известны подробности новых случаев смерти от коронавируса в Калининграде

КП - Калининградвчера в 05:39

Число умерших от коронавируса в Калининградской области увеличилось

РБК Калининградвчера в 06:56

В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах

Новый Калининград.Ruвчера в 05:36
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Экономика

Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии

Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
1
Политика

Советник президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын здоров

Парламентская газета 01:53
39
Общество

В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
923
Здоровье

Найдено средство от смертельного симптома коронавируса

Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
Lenta.ru 18:44
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может вновь обратиться к россиянам на этой неделе.
Газета.Ru 02:15
6,6K
Общество

Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
Lenta.ru 17:27
11
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,4K
Общество

Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей

Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
898
Политика

Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости

Как стало известно 19rus.info, архитектором данного Поручения стал первый заместитель главы Николай Миронов.
ИА Хакасия 19:10
Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
538
Автоспорт

«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей

Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
144
Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
1,2K
Энергетика

Нефть Brent просела до $20 за баррель

Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
REGNUM 14:44
166
Авто

Глава Volkswagen признал существенное отставание от Tesla

Car.ru 13:46
Армия и оружие

Le Figaro (Франция): спад в российской экономике составит 6% (Le Figaro)

По прогнозам Центробанка, средняя цена российской нефти Urals должна составить 27 долларов в этом году, что намного меньше 55 долларов, которые предлагали годом ранее.
ИноСМИ 11:35
Кино

Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети

На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный".
Российская газета вчера в 05:01
2
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
1,9K
Энергетика

Энергетики обновили антирейтинг предприятий ЖКХ

На сайте ПАО ДЭК обновлен антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ Дальнего Востока. В списке должников есть и сахалинские компании.
Сахалин.Инфо 18:08
Гаджеты

Выход флагманского Sony Xperia 1 II перенесён на май

8-мегапиксельный датчик изображения на лицевой панели представлен Samsung S5K4H7.Стоимость Sony Xperia 1 II на китайском рынке должна составить примерно 1270 долларов.
UfaTime.ru вчера в 04:58
1
Гаджеты

Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI

Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
Ведомости 19:40
Общество

Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко

Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Здоровье

Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом

В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
3
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
59
Общество

В Нижнем Новгороде на баннере к 9 мая изобразили героев не той войны

Инфо24 07:57
40
Армия и оружие

Подлодка «Ростов-на-Дону» ушла на боевое дежурство к берегам Сирии

Взгляд.ру 05:19
Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
20
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин опубликовала обнаженное фото Александра Цекало

Модель Дарина Эрвин уже больше года замужем за продюсером Александром Цекало.
Peopletalk 13:01
2
Религия

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
96
Общество

На границах Алтайского края вводится пропускной режим

Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
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