В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.

В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом

Общество В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 923

Здоровье Найдено средство от смертельного симптома коронавируса Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.

Политика Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может вновь обратиться к россиянам на этой неделе. 6,6K

Общество Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. 898

Политика Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости Как стало известно 19rus.info, архитектором данного Поручения стал первый заместитель главы Николай Миронов.

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 538

Автоспорт «Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 144

Энергетика Нефть Brent просела до $20 за баррель Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель. 166

Армия и оружие Le Figaro (Франция): спад в российской экономике составит 6% (Le Figaro) По прогнозам Центробанка, средняя цена российской нефти Urals должна составить 27 долларов в этом году, что намного меньше 55 долларов, которые предлагали годом ранее.

Кино Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный". 2

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 1,9K

Энергетика Энергетики обновили антирейтинг предприятий ЖКХ На сайте ПАО ДЭК обновлен антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ Дальнего Востока. В списке должников есть и сахалинские компании.

Гаджеты Выход флагманского Sony Xperia 1 II перенесён на май 8-мегапиксельный датчик изображения на лицевой панели представлен Samsung S5K4H7.Стоимость Sony Xperia 1 II на китайском рынке должна составить примерно 1270 долларов. 1

Гаджеты Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.

Общество Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.

Здоровье Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции. 3