Общество
РБК КалининградВ Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге после заседания оперативного штаба в пятницу, 24 апреля.
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Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
Футбол
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти
Российская газета 16:33
Общество
В Китае блокирован город с 10-миллионным населением
Источники «Дейли Экспресс» сообщают, что все прибывающие в Харбин с его 10-миллионным населением, отправляются на 28-дневную изоляцию.
Мир новостей вчера в 13:31
Единоборства
Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая
Интерфакс-Спорт 16:16
Происшествия
В многоэтажке в Краснодаре произошёл взрыв газа
В Краснодаре в одном из многоэтажных домов произошёл взрыв газа, пишет «Интерфакс». В результате инцидента погиб один человек.
Ореанда-Новости 09:12
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС вчера в 13:44
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
RT на русском вчера в 05:55
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
Здоровье
Коронавирусом 21 человека в психдиспансере Тольятти заразила медсестра
Как сообщал ранее "СитиТрафик", в Тольятти 21 человек из психоневрологического диспансера заразился COVID-19.
СитиТрафик 13:41
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
Футбол
Испанский телеканал: Зидан был единственным антидотом против Мостового
Испанский телеканал Movistar+ опубликовал в YouTube сюжет, посвящённый противостоянию бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового и экс-полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Чемпионат 10:11
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Здоровье
Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Общество
Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей 16:18
Экономика
Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Автоспорт
Гран-при Азербайджана может пройти со зрителями на трибунах
Отмечается, что промоутер Гран-при надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять как участников, так и болельщиков Формулы-1.
Советский спорт 12:59
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 09:42
Общество
Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Политика
Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть
«Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.
Известия 12:59