Коронавирус
ИзвестияКалининградская область перейдет на режим полной самоизоляции
Режим полной самоизоляции вводится в Калининградской области с 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Он отметил, что расширение ограничительных мер проходит по примеру Москвы.
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Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
Происшествия
Отца экс-полковника Захарченко выпустили на свободу
Виктора Захарченко — отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко — отпустили из мест лишения свободы, так как срок его наказания истек.
Игры
Гарри Ньюман намекнул на работу над второй частью Garry’s Mod
Создатель Garry’s Mod Гарри Ньюман с помощью мема намекнул на разработку второй части игры.
Происшествия
В Крыму проверяют медиков, контактировавших с зараженным врачом
В Крыму проверяют всех медиков, которые контактировали с врачом, заразившимся коронавирусом от пациента.
Авто
В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo
Небольшие коммерческие автомобили Labo и Damas станут самыми дешёвыми, три миллиона тенге или 523 тысяч рублей, и будут конкурировать с собираемым в Республике фургоном Lada Largus, а также с европейскими моделями Peugeot Partner и VW Caddy.
Происшествия
В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина
Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Здоровье
Губернатор Сахалинской области: «Легче не будет. Будет сложнее»
Губернатор Сахалинской области встретился с врачами поликлиники №4 Южно-Сахалинска. Мероприятие состоялось сегодня, 30 марта.
Здоровье
За сутки в Ивановской области выявлено еще два случая короновируса
По состоянию на 30 марта 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы.
Общество
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
Армия и оружие
Коронавирус уничтожает военное могущество США
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Шоу-бизнес
Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
Здоровье
Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии назвал Минздрав
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам о том, что среди всех зараженных по России лишь 32 пациента находятся в действительно тяжелом состоянии.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Здоровье
Нарколог рассказал, что делать курильщикам на время изоляции
Врач-нарколог Марат Сараев посоветовал курильщикам, как справиться с зависимостью на карантине.
Путешествия
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.