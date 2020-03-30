Коронавирус

ИзвестияИзвестияКалининградская область перейдет на режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции вводится в Калининградской области с 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Он отметил, что расширение ограничительных мер проходит по примеру Москвы.
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В Калининграде ужесточат наказание за несоблюдение карантина

Каскад06:02

В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Новый Калининград.Ru05:04

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Интерфакс05:04

Калининградская область решила перейти на режим самоизоляции

Взгляд.ру05:23

В Калининградской области ввели режим всеобщей изоляции

РБК Калининград05:01

В Калининграде не будут ограничивать передвижение личного транспорта из-за режима самоизоляции

Калининград.Ru05:41

В Калининграде ввели жесткие ограничения «по примеру Москвы»: как будем жить после 31 марта

КП - Калининград06:23
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Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Газета.Ru 03:36
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Политика

Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Первый канал 00:05
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Общество

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России было зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом.
9111.ru 05:12
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Общество

Регионам выделят средства на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 33,4 миллиарда рублей будет выделено 77 регионам из-за ситуации с коронавирусом, эти средства пойдут на организацию дополнительных койко-мест в больницах и медицинское оборудование.
РИА Новости 04:39
Происшествия

В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
Происшествия

Отца экс-полковника Захарченко выпустили на свободу

Виктора Захарченко — отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко — отпустили из мест лишения свободы, так как срок его наказания истек.
Известия 05:08
Игры

Гарри Ньюман намекнул на работу над второй частью Garry’s Mod

Создатель Garry’s Mod Гарри Ньюман с помощью мема намекнул на разработку второй части игры.
Cyber.sports.ru 04:22
Происшествия

В Крыму проверяют медиков, контактировавших с зараженным врачом

В Крыму проверяют всех медиков, которые контактировали с врачом, заразившимся коронавирусом от пациента.
РИА Новости Крым 03:49
Авто

В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo

Небольшие коммерческие автомобили Labo и Damas станут самыми дешёвыми, три миллиона тенге или 523 тысяч рублей, и будут конкурировать с собираемым в Республике фургоном Lada Largus, а также с европейскими моделями Peugeot Partner и VW Caddy.
Car.ru вчера в 02:53
Происшествия

В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина

Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Krym.News 04:29
Здоровье

Губернатор Сахалинской области: «Легче не будет. Будет сложнее»

Губернатор Сахалинской области встретился с врачами поликлиники №4 Южно-Сахалинска. Мероприятие состоялось сегодня, 30 марта.
АСТВ 02:26
Здоровье

За сутки в Ивановской области выявлено еще два случая короновируса

По состоянию на 30 марта 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы.
Кинешемец.RU 05:47
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия вчера в 09:06
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Армия и оружие

Коронавирус уничтожает военное могущество США

Взгляд.ру 04:58
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ вчера в 10:07
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Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности

Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
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Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Здоровье

Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии назвал Минздрав

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам о том, что среди всех зараженных по России лишь 32 пациента находятся в действительно тяжелом состоянии.
Live24 05:49
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Здоровье

Нарколог рассказал, что делать курильщикам на время изоляции

Врач-нарколог Марат Сараев посоветовал курильщикам, как справиться с зависимостью на карантине.
Neva.Today 05:52
Путешествия

В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Известия 05:53
Армия и оружие

Китайский портал «Феникс» высоко оценил военную реформу в России

Piter.tv 04:27
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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