Режим полной самоизоляции вводится в Калининградской области с 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Он отметил, что расширение ограничительных мер проходит по примеру Москвы.

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Происшествия Во Владимирской области умер больной коронавирусом Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.

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Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

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Здоровье Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии назвал Минздрав Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам о том, что среди всех зараженных по России лишь 32 пациента находятся в действительно тяжелом состоянии.