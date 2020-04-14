Коронавирус
КоммерсантъВ Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.
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с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается на официальном портале правительства региона.РБК14:53
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В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан
Вести Калининград13:24
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Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Здоровье
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Вологде
По данным Управления Роспотребнадзора по Вологодской области за прошедшую неделю в Вологде зафиксировано более 1,7 тыс. случаев респираторных вирусных заболеваний, что ниже эпидемиологического порога на 50%.
СеверИнфо 08:52
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло вдвое
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области к вечеру вторника увеличилось вдвое и достигло 268, сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 18:07
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:22
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Общество
Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей
Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Общество
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков
Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
Политика
США приостановили финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в Малибу
Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк у американского актера и режиссера Мэла Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей).
Lenta.ru 05:26
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер.
Lenta.ru 13:06
Здоровье
В Бразилии от коронавируса излечился 99-летний ветеран
Как сообщает телеканал G1 со ссылкой на Минздрав Бразилии, 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым пациентом в стране, которому удалось излечиться от COVID-19.
Московский Комсомолец 18:04
Энергетика
WSJ сообщила о начале приостановки добычи нефтяными компаниями США
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal.
РБК 00:47
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК 16:15
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews 14:38
Кино
«Зулейха открывает глаза»: Чулпан Хаматова любит, прощает и терпит
Собеседник вчера в 13:35
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки
Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям.
Lenta.ru 17:42
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Происшествия
В городе Вязьма Смоленской области коронавирус за минувшие сутки выявили у 33-х человек в доме престарелых
Эхо Москвы 11:03
Происшествия
На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19
Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
Здоровье
В Хабаровском селе ввели карантин
Московский Комсомолец 12 апреля в 17:00