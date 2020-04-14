с чего всё началось

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 212

Здоровье Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Вологде По данным Управления Роспотребнадзора по Вологодской области за прошедшую неделю в Вологде зафиксировано более 1,7 тыс. случаев респираторных вирусных заболеваний, что ниже эпидемиологического порога на 50%. 8

Общество В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло вдвое Число зараженных коронавирусом в Мурманской области к вечеру вторника увеличилось вдвое и достигло 268, сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,2K

Общество Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой. 3

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,8K

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. 127

Политика США приостановили финансирование ВОЗ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 6

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в Малибу Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк у американского актера и режиссера Мэла Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей). 9

Космос Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире. 5

Общество Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общество Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей. 4

Здоровье В Бразилии от коронавируса излечился 99-летний ветеран Как сообщает телеканал G1 со ссылкой на Минздрав Бразилии, 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым пациентом в стране, которому удалось излечиться от COVID-19.

Энергетика WSJ сообщила о начале приостановки добычи нефтяными компаниями США Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal. 28

Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров. 22

Гаджеты Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10 Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 45

Происшествия В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.

Общество В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям. 2