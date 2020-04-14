Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается
 на официальном портале правительства региона.
РБК14:53

Подробнее о событии

Власти региона показали шаблон справки с работы для жителей области

Клопс12:01

Справки для передвижения в Калининградской области вводятся с 16 апреля

Русский Запад12:15

В Калининграде и области ужесточают контроль за передвижением

РБК Калининград12:04

В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан

Вести Калининград13:24

В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан

Янтарный Край11:58

В Калининградской области с 16 апреля вводят справки для передвижения граждан

Калининград.Ru12:17

В Калининградской области запретили детям младше 14 лет выходить на улицу без родителей

Каскад13:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:52, Ашберн
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
212
Здоровье

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Вологде

По данным Управления Роспотребнадзора по Вологодской области за прошедшую неделю в Вологде зафиксировано более 1,7 тыс. случаев респираторных вирусных заболеваний, что ниже эпидемиологического порога на 50%.
СеверИнфо 08:52
8
Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло вдвое

Число зараженных коронавирусом в Мурманской области к вечеру вторника увеличилось вдвое и достигло 268, сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 18:07
Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:22
352
Общество

Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
36
Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
22
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
4,2K
Общество

Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков

Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
3
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,8K
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
127
Политика

США приостановили финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:37
6
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в Малибу

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк у американского актера и режиссера Мэла Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей).
Lenta.ru 05:26
9
Космос

Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа

Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
5
Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Общество

Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии

По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
4
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер.
Lenta.ru 13:06
3
Здоровье

В Бразилии от коронавируса излечился 99-летний ветеран

Как сообщает телеканал G1 со ссылкой на Минздрав Бразилии, 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым пациентом в стране, которому удалось излечиться от COVID-19.
Московский Комсомолец 18:04
Энергетика

WSJ сообщила о начале приостановки добычи нефтяными компаниями США

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal.
РБК 00:47
28
Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК 16:15
22
Гаджеты

Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10

Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews 14:38
Кино

«Зулейха открывает глаза»: Чулпан Хаматова любит, прощает и терпит

Собеседник вчера в 13:35
401
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
45
Происшествия

В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху

Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
682
Кино

Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь толстого Тора

Фильм Про 04:17
10
Общество

В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям.
Lenta.ru 17:42
2
Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
331
Происшествия

В городе Вязьма Смоленской области коронавирус за минувшие сутки выявили у 33-х человек в доме престарелых

Эхо Москвы 11:03
Происшествия

На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19

Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
Здоровье

В Хабаровском селе ввели карантин

Московский Комсомолец 12 апреля в 17:00
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное