Коронавирус
КоммерсантъВ Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.
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с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается на официальном портале правительства региона.РБК14:53
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Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Здоровье
Профессор назвала простые средства от коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции есть ряд простых средств.
Московский Комсомолец 08:50
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Экономика
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер.
Коммерсантъ 18:23
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Общество
На дорогах России могут появиться беспилотники
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах.
Газета.Ru 15:43
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Здоровье
Фельдшер скорой помощи Новосибирска заболел коронавирусом
ЧС-ИНФО 12 апреля в 04:26
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.
Эхо Москвы 18:10
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Общество
Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк
Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.
РБК 19:43
Общество
В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
Известия 09:26
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
Армия и оружие
Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи
Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.
Российская газета 09:06
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Общество
Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»
Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
REGNUM 19:23
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей
Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру 01:09
Общество
ВОЗ: пик пандемии коронавируса пока не пройден
Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении роста числа новых заболевших коронавирусом в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости.
Русская Планета 18:29
Общество
Главное о коронавирусе за 14 апреля: Петербургу спрогнозировали худшее, Россия снова просит снять санкции, бизнес ждет помощи
В России к 14 апреля количество зараженных превысило 21 тысячу человек. По суточному приросту страна вошла в мировой топ-4.
Фонтанка.Ру 17:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM вчера в 08:11