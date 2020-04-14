с чего всё началось

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

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Экономика Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер.

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Общество На дорогах России могут появиться беспилотники Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах. 15

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 62

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Общество У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 71

Общество Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.

Наука Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме. 1

Армия и оружие Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.

Общество Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными» Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV. 115

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 308

Общество В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет. 51

Общество ВОЗ: пик пандемии коронавируса пока не пройден Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении роста числа новых заболевших коронавирусом в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости. 17

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 20