Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.
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с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается
 на официальном портале правительства региона.
РБК14:53

Подробнее о событии

В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан

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Справки для передвижения в Калининградской области вводятся с 16 апреля

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
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