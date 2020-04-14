с чего всё началось

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

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