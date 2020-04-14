Коронавирус
КоммерсантъВ Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.
Читать в источнике
Оценить321
с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается на официальном портале правительства региона.РБК14:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Здоровье
Минздрав: четверо жителей края лечатся от коронавируса дома
В настоящее время 4 первых пациента в Красноярском крае лечат коронавирус амбулаторно, а не в стационаре.
Newslab.ru 07:08
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Общество
Ещё +1. Коронавирус в Приангарье развивается
По состоянию на 18 часов 14 апреля на территории Иркутской области официально зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом.
Братская Студия Телевидения 06:54
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Политика
Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
Происшествия
В Бурятии чиновница нанесла муниципалитету почти 13 млн рублей ущерба
В рамках уголовного дела в интересах Джидинского района прокурор района предъявил обвиняемой гражданский иск о взыскании почти 13 млн рублей.
Номер один 07:26
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Общество
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
Детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
Известия 20:09
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
RT на русском 22:30
Экономика
МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится. Тем не менее ожидается, что в 2021 году ВВП поднимется на 3,5%.
Газета.Ru 08:46
Общество
В МЧС сообщили важные правила самоизоляции
В МЧС рассказали, какие правила важно соблюдать во время самоизоляции.
Москва 24 21:20
Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
Интерфакс 12:43
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Шоу-бизнес
Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе
Журналистка Тина Канделаки ответила обвинившей ее в увлечении фотошопом телеведущей Ксении Собчак оригиналом снимка, где она позирует с открытым животом в своем телеграм -канале.
АМИТЕЛ 20:42
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18