Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Для того чтобы поехать на работу, теперь нужно будет получить у работодателя справку установленного образца.
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с чего всё началось
С 16 апреля жителям Калининградской области необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу, сообщается
 на официальном портале правительства региона.
РБК14:53

Подробнее о событии

Справки для передвижения в Калининградской области вводятся с 16 апреля

Русский Запад12:15

В Калининградской области запретили детям младше 14 лет выходить на улицу без родителей

Каскад13:00

Власти региона показали шаблон справки с работы для жителей области

Клопс12:01

В Калининградской области ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан

Янтарный Край11:58

В Калининградской области ввели справки для поездок на работу

Новый Калининград.Ru11:50

В Калининградской области с 16 апреля вводят справки для передвижения граждан

Калининград.Ru12:17

В Калининграде и области ужесточают контроль за передвижением

РБК Калининград12:04
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Здоровье

Минздрав: четверо жителей края лечатся от коронавируса дома

В настоящее время 4 первых пациента в Красноярском крае лечат коронавирус амбулаторно, а не в стационаре.
Newslab.ru 07:08
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Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
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Общество

Ещё +1. Коронавирус в Приангарье развивается

По состоянию на 18 часов 14 апреля на территории Иркутской области официально зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом.
Братская Студия Телевидения 06:54
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
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Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
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Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Политика

Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
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Происшествия

В Бурятии чиновница нанесла муниципалитету почти 13 млн рублей ущерба

В рамках уголовного дела в интересах Джидинского района прокурор района предъявил обвиняемой гражданский иск о взыскании почти 13 млн рублей.
Номер один 07:26
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Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
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Общество

Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии

Детские лагеря находятся на грани банкротства из-за возможной отмены летней оздоровительной кампании 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
Известия 20:09
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
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Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100

«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
RT на русском 22:30
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Происшествия

Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню

ИА 1-Line 20:16
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Экономика

МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%

По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится. Тем не менее ожидается, что в 2021 году ВВП поднимется на 3,5%.
Газета.Ru 08:46
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Общество

В МЧС сообщили важные правила самоизоляции

В МЧС рассказали, какие правила важно соблюдать во время самоизоляции.
Москва 24 21:20
Энергетика

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
Интерфакс 12:43
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Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известия 19:39
132
Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе

Журналистка Тина Канделаки ответила обвинившей ее в увлечении фотошопом телеведущей Ксении Собчак оригиналом снимка, где она позирует с открытым животом в своем телеграм -канале.
АМИТЕЛ 20:42
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Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
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Здоровье

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
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Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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