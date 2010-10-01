Общество
Новый Калининград.RuВ Калининградской области выявили 26 новых случаев COVID-19
Новый Калининград За минувшие сутки в Калининградской области подтвердили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
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Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Авто
Седан Aurus превратят во внедорожник
Aurus-внедорожник, вероятно, покажут не ранее 2021 года, когда в продаже появятся "гражданские" седаны российского бренда.
Авторамблер 05:03
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Общество
Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru вчера в 08:13
Экономика
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.
Lenta.ru 06:23
Общество
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
RT на русском 05:18
Финансы
Курс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:27
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
В Польше назвали предварительную дату открытия границ
Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.
Новый Калининград.Ru 04:41
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Политика
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в режиме видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена.
РИА Новости 16 мая в 20:00
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Кино
Умер актер из «Лица со шрамом» Джино Сильва
Российская газета 05:44
Армия и оружие
NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО
Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
Военное дело вчера в 05:04
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости вчера в 09:12
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Шоу-бизнес
Богомолов снял Собчак в образе старухи в новом сериале
Суть сериала Богомолова заключается в том, что актеры играют роли персонажей, которые общаются между собой посредством видеочата.
RuNews24.ru 04:14
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17
Общество
Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей
Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи.
Интерфакс 02:46
Политика
Россия рассказала о поставках аппаратов ИВЛ из США
Россия и США уже обсуждают, как пройдет отправка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — помощь Вашингтона Москве.
Lenta.ru 06:16
Футбол
Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках
Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.
РИА Новости вчера в 18:41
Общество
Покупатели в США начали отказываться от товаров из Китая
Около 40% жителей в США отказываются от покупки товаров, сделанных в Китае, согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Вести.Ru 05:09