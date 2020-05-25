Общество

КлопсКлопсВ Калининградской области выявили 43 случая коронавируса за сутки

В Калининградской области за сутки выявили 43 новых случаев COVID-19.
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В Калининградской области снова выявили 43 случая коронавируса

Каскад03:37

В Калининградской области выявили 43 случая коронавируса за сутки

Клопс03:35
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Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

REGNUM 02:16
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Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
Peterburg2.ru вчера в 08:17
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Здоровье

Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа

Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
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Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
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Авто

Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов

Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
Автоновости дня 03:13
Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Политика

Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны

Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Rambler News Service 05:09
Общество

В США крысы стали более агрессивными на фоне карантина

REGNUM 04:54
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Происшествия

Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Газета.Ru 03:27
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Культура

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета вчера в 11:35
Общество

В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
792
Здоровье

В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад

В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Vprognoze.ru вчера в 04:07
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
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Гаджеты

Realme представила телевизоры Realme Smart TV

ITZine.ru 04:48
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
292
Общество

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
РБК 03:18
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
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Политика

Трамп запретил въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам

Президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну для тех иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в Бразилии, где зафиксирован стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 17:51
Здоровье

В Нижегородской области выявили 229 новых случаев коронавируса

Общее количество заболевших – 8276 За последние сутки в Нижегородской области подтверждено еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Правда ПФО 04:13
93
Общество

Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.
RT на русском 05:13
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