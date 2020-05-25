Общество
КлопсВ Калининградской области выявили 43 случая коронавируса за сутки
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Происшествия
Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
Peterburg2.ru вчера в 08:17
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
Авто
Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов
Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
Автоновости дня 03:13
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Политика
Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны
Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Rambler News Service 05:09
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Общество
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
Здоровье
В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад
В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru вчера в 04:07
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
Гаджеты
Realme представила телевизоры Realme Smart TV
ITZine.ru 04:48
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
РБК 03:18
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
Политика
Трамп запретил въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам
Президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну для тех иностранцев, которые в течение последних 14 дней были в Бразилии, где зафиксирован стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 17:51
Здоровье
В Нижегородской области выявили 229 новых случаев коронавируса
Общее количество заболевших – 8276 За последние сутки в Нижегородской области подтверждено еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Правда ПФО 04:13
Общество
Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.
RT на русском 05:13