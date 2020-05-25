В Калининградской области за сутки выявили 43 новых случаев COVID-19.

В Калининградской области выявили 43 случая коронавируса за сутки

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