Общество
КлопсВ Калининградской области выявили 43 случая коронавируса за сутки
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В Калининградской области вновь выявили более 40 случаев коронавируса за сутки
Новый Калининград.Ru22 мая в 03:35
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Здоровье
В Европе прошла первая успешная пересадка легких пациентке с Covid-19
В Вене провели первую успешную операцию в Европе по пересадке легких пациенту с Covid-19.
FlashNord 08:48
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Игры
Вид от первого лица получит «Cloudpunk»
Пока вид от первого лица тестируется в бета-версии. Такая версия доступна в «Steam».
ГЛАС.RU 07:35
Футбол
Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы
Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
Общество
Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости 07:52
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Кино
Дизайнер создал 3D-копию Аквамена
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
News.ru 09:48
Политика
Суеверный Лукашенко пожаловался на трудности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последнее время - это один из самых тяжелых периодов его президентства.
ТВ Центр 09:02
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре настаивают, что употребление алкоголя следует свести к минимуму в любых ситуациях, а в условиях пандемии COVID-19 в особенности.
Новые Ведомости 04:51
Общество
Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-2019, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства - 980 случаев", - уточнили во ФСИН.
ТАСС 09:16
Гаджеты
Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов
Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Армия и оружие
Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Авто
Rolls-Royce на сборку масштабного Cullinan тратит сотни часов
Британским автопроизводителем Rolls-Royce была представлена коллекционная вариация кросса Cullinan (масштаб 1:8).
Car.ru 23 мая в 05:52
Авто
Kia представит новый Kia Xceed онлайн
Автоновости дня 07:12
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
Канцлер Австрии прокомментировал ночную «посиделку» президента в кафе
В воскресенье стало известно, что полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр за беседой с напитками после полуночи на летней веранде итальянского ресторана, который должен был быть закрыт вечером в 23:00 в соответствии с постановлением Минздрава.
ТАСС 08:04