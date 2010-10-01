Общество

КаскадКаскадВ Калининградской области зафиксировали 14 новых случаев коронавируса

В Калининградской области за сутки выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 июля 2020 года: заразились ещё 14 человек

КП - Калининградвчера в 02:45

В Калининградской области зафиксировали 14 новых случаев коронавируса

Каскад16 июля в 03:57

В Калининградской области COVID-19 обнаружен ещё у 12 человек

АиФ Калининград15 июля в 05:01

Коронавирус в Калининграде: 2648 заразившихся, 44 умерших

KaliningradToday15 июля в 04:10
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Здоровье

Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
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Футбол

Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»

CT news вчера в 05:19
Общество

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфакс 08:36
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Армия и оружие

В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
Здоровье

Врач объяснил воздействие коронавируса на мозг

Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили в субботу, 18 июля, рассказал о том, как коронавирусная инфекция может оказывать влияние на головной мозг.
Известия 08:30
2
Футбол

Футболисты «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

Газета.Ru 06:47
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
7
Общество

Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

RT на русском 09:42
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Футбол

«Спартак» озвучил цену за Жиго для потенциальных покупателей

«Спартак» установил цену на защитника Самюэля Жиго не менее 20 млн евро для потенциальных покупателей.
Metaratings 09:25
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
14
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске

Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
14
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
79
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
41
Общество

Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса

В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
1,9K
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
166
Культура

Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей

Газета Культура вчера в 08:04
2
Экономика

Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции

Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
Газета.Ru 09:30
Игры

Пираты, мушкетёры или шотландский Робин Гуд — авторы Ghost of Tsushima рассказали о начале разработки игры

CyberSport.ru вчера в 07:04
1
Происшествия

В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских

RT на русском 09:30
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Здоровье

Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
33
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
4
Здоровье

В Липецкой области число жертв коронавируса составило 20 человек

20-й жертвой коронавируса стала 72-летняя женщина с подтверждённым COVID-19, сообщает областной оперштаб.
Kursk.com 04:35
5
Армия и оружие

Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru 09:55
4
Как работают Яндекс.Новости?
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