Общество
КаскадВ Калининградской области зафиксировали 14 новых случаев коронавируса
В Калининградской области за сутки выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 июля 2020 года: заразились ещё 14 человек
КП - Калининградвчера в 02:45
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Здоровье
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
Футбол
Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»
CT news вчера в 05:19
Общество
В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала
Интерфакс 08:36
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
Врач объяснил воздействие коронавируса на мозг
Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили в субботу, 18 июля, рассказал о том, как коронавирусная инфекция может оказывать влияние на головной мозг.
Известия 08:30
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса
RT на русском 09:42
Футбол
«Спартак» озвучил цену за Жиго для потенциальных покупателей
«Спартак» установил цену на защитника Самюэля Жиго не менее 20 млн евро для потенциальных покупателей.
Metaratings 09:25
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске
Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Общество
Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса
В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии
Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура вчера в 08:04
Экономика
Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции
Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.
Газета.Ru 09:30
Игры
Пираты, мушкетёры или шотландский Робин Гуд — авторы Ghost of Tsushima рассказали о начале разработки игры
CyberSport.ru вчера в 07:04
Происшествия
В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских
RT на русском 09:30
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Здоровье
Нурлатцы начнут считать количество чипсов
По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Здоровье
В Липецкой области число жертв коронавируса составило 20 человек
20-й жертвой коронавируса стала 72-летняя женщина с подтверждённым COVID-19, сообщает областной оперштаб.
Kursk.com 04:35
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru 09:55