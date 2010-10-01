Общество
КаскадВ Калининградской области зафиксировали 14 новых случаев коронавируса
В Калининградской области за сутки выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 июля 2020 года: заразились ещё 14 человек
КП - Калининградвчера в 02:45
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Общество
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.6
Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.6 для своих смартфонов.
Деловое.ТВ 15 июля в 14:42
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК вчера в 13:00
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана специалисты нашли шестнадцать видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
ToDay News Ufa вчера в 06:47
Религия
Верховный муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть знаменитого собора Святой Софии, который около 10 веков был христианским храмом, затем, почти 5 веков – мечетью, а с 1935 года был музеем.
Эхо Москвы 06:33
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news вчера в 02:36
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Футбол
«Зенит» рассматривает возможность возвращения Халка
Чемпионат вчера в 18:28
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Политика
Депутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
Спорт
Президент Сербии решил выучиться на тренера по баскетболу
Президент Сербии Александр Вучич решил приобрести дополнительное образование баскетбольного тренера для "исполнения детской мечты".
SM News 05:24
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24