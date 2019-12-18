Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Источник: вербовщики осужденных в колонии Калмыкии планировали нападения в Дагестане

ТАСС08:33

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости06:50

В одной из колоний Калмыкии выявили вербующее террористов сообщество

Известия07:06

ФСИН проверит колонию в Калмыкии, где нашли террористическое сообщество

Интерфакс08:04

СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии

РБК08:29

СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

RT на русском06:34

СК России: в калмыцкой колонии выявили террористическое сообщество на 100 человек

Комсомольская правда06:50
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Lenta.ru 08:10
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Два спутника навигационной системы «Бэйдоу» были успешно выведены на орбиту.
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Общество

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Общество

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Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
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"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
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Уже 15 января компания Microsoft представит новую версию браузера Edge на базе Chromium.
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Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
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Как рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» врач-диетолог Елена Соломатина, из-за высокого содержания холестерина в сливочном масле употреблять его не стоит тем, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания.
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Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

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