Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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В одной из колоний Калмыкии выявили вербующее террористов сообщество

Известия07:06

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости06:50

Следственный комитет возбудил уголовное дело о вербовке в ряды террористов более 100 осужденных в колонии в Калмыкии

Эхо Москвы06:31

В трех регионах РФ задержали пятерых членов банды террористов

Интерфакс06:42

СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

RT на русском06:34

СК сообщил о раскрытии в колонии группы террористов из 100 заключенных

РБК06:43

СК возбудил дело о вербовке в ряды террористов более 100 осужденных в колонии в Калмыкии

ТАСС06:22
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Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел очередной инцидент

Независимая газета 16 декабря в 13:43
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

"Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Моя Москва.онлайн 00:06
Политика

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
РБК 02:20
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Игры

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Всем, кто хочет играть в топовые игры на PC, не беспокоясь о проседающем FPS, настройках графики, апгрейде железа, багах и прочих проблемах, которые всегда ассоциировались с PC-геймингом.
Cyber.sports.ru 05:19
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Колоректальный рак отличается необычайным коварством: его можно вылечить, но из-за особенностей проявления симптомов недуг обнаруживается лишь на стадии, когда он уже становится убийственным для человека.
MedikForum.ru вчера в 23:59
Армия и оружие

В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Известия вчера в 18:11
Армия и оружие

США препятствуют возвращению беженцев в Сирию – Минобороны

В Минобороны уличили США в дезинформации общественности на фоне колоссальной работы сирийского правительства по налаживанию мирной жизни в стране и признания профильными структурами ООН соответствия созданных условий проживания возвращающихся граждан международным гуманитарным нормам.
Слово и Дело 03:23
Политика

Володин подвел итоги работы Госдумы в осеннюю сессию

Госдума завершает свою работу в этом году - на финальном пленарном заседании сессии глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел главные итоги работы.
Российская газета 04:17
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газета вчера в 21:16
Культура

«Уральские пельмени» рассказали, почему ушла Михалкова

Рамблер 06:42
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Единоборства

Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боя с Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал об изменениях в своей жизни после нокаута от бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
РИА Новости 02:41
Гаджеты

Новые мобильные процессоры AMD сделают бюджетные дискретные видеокарты бессмысленными

Источник утверждает, что обнаружил в свежем драйвере AMD Bootcamp информацию, указывающую на то, что в максимальной конфигурации GPU Vega у новых APU будет иметь 768 либо даже 832 потоковых процессора.
iXBT.com 03:47
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Lenta.ru 06:54
Наука

Боевой танец оказался самым эффективным оружием сурикатов

N+1 05:47
Космос

Ракета «Союз» со спутниками и телескопом стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с пятью европейскими космическими аппаратами стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщает обслуживающая полет компания Arianespace.
РЕН ТВ 04:09
Политика

Маневры российского корабля-разведчика насторожили США

Sibnet Новости вчера в 04:44
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru 16 декабря в 04:27
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Экономика

Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах повысить с 1 января 2020 года пенсии на 20%, а зарплаты в бюджетной сфере - на 26%.
РИА Новости 04:57
Общество

Преподаватели балета в Венской опере рекомендовали детям курить

Полит.ру 05:46
Политика

Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова

Власти Украины лишили государственной охраны бывшего премьер-министра незалежной Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной рады Александра Турчинова.
Комсомольская правда вчера в 12:41
Футбол

Директор стадиона на Острове: крыша — это наша мечта голубая

Новый Калининград.Ru 07:14
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