Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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ФСИН примет персональные решения к сотрудникам за ячейку террористов в колонии в Калмыкии

ТАСС09:29

СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

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В одной из колоний Калмыкии выявили вербующее террористов сообщество

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ФСИН проверит колонию в Калмыкии, где нашли террористическое сообщество

Интерфакс08:04

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости06:50

СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии

РБК08:29

СК России: в калмыцкой колонии выявили террористическое сообщество на 100 человек

Комсомольская правда06:50
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Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
Автоспорт

Команда Квята объявила дату презентации нового болида

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.
Чемпионат 09:49
Футбол

Мухин: агент приехал к деду за город со здоровым бугаем. Крыша поехала

Футболист «Локомотива» Максим Мухин рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.
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Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
RT на русском 10:24
Гаджеты

Redmi 9 с чипсетом MediaTek Helio G70 выйдет в начале 2020 года

В октябре этого года компания Xiaomi представила смартфон Redmi 8. В настоящее время китайский производитель работает над его приемником – Redmi 9. Согласно отраслевым источникам 91mobiles, Redmi 9 получит ещё не анонсированный чипсет MediaTek Helio G70.
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Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Коммерсантъ 11:29
Происшествия

Актер Панин устроил скандал в петербургском такси

Актер Алексей Панин, известный своими эксцентричными выходками, оказался в центре очередного скандала.
Peterburg2.ru 07:45
Футбол

Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне

Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Советский спорт 09:08
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Футбол

Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
Общество

Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Газета.Ru 05:42
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Политика

Бабченко выдворили из Израиля после побега с Украины

Украинский журналист Аркадий Бабченко написал в своем Facebook, что его выдворили из Израиля.
Газета.Ru 10:23
Экономика

ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка

Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 15:35
Общество

«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
РИА Новости 11:27
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны еще четыре подозреваемых

Следственный комитет России сообщил о задержании еще четырех подозреваемых по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца.
DP.RU 04:29
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
РБК 08:10
Футбол

В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян

Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 16:50
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Экономика

Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов

«ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — гласит сообщение ВЭБа, поступившее в РБК.
РБК 08:58
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru вчера в 02:09
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Для приквела «Властелина Колец» нашли молодую Галадриэль

ИА InterMedia 03:50
Авто

Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

Специалисты проекта «Правильная цена» и «Автостат Инфо» в рамках подготовки отчета проанализировали авторынок России по состоянию на 2016 год, в частности 1,1 миллиона машин массового и 135 тысяч премиального сегментов.
32CARS.ru 15 декабря в 07:46
Общество

Украина договорилась о реверсе газа с Румынией

Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
Газета.Ru 11:34
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